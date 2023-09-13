تراجع الذهب لأدنى مستوياته عالميا

تراجع الذهب لأدنى مستوياته عالميا
التاريخ
9/13/2023 2:30:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تراجعت أسعار الذهب وخسرت أكثر من 4 دولارات خلال تداولات اليوم الأربعاء، لتتراجع لأدنى مستوياتها خلال 3 أسابيع.
ووفقا لوكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، تراجع الذهب 0.21 بالمئة أو ما يعادل 4.03 دولار، ليصل إلى 1909.49 دولار للأونصة، في حين هبطت عقود الذهب تسليم أيلول 2023، بنسبة 0.18 بالمئة أو ما يعادل 3.55 دولار لتصل إلى 1931.5 دولار للأونصة.
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