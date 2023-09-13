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تراجع الذهب لأدنى مستوياته عالميا

9/13/2023 2:30:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تراجعت أسعار الذهب وخسرت أكثر من 4 دولارات خلال تداولات اليوم الأربعاء، لتتراجع لأدنى مستوياتها خلال 3 أسابيع.
ووفقا لوكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، تراجع الذهب 0.21 بالمئة أو ما يعادل 4.03 دولار، ليصل إلى 1909.49 دولار للأونصة، في حين هبطت عقود الذهب تسليم أيلول 2023، بنسبة 0.18 بالمئة أو ما يعادل 3.55 دولار لتصل إلى 1931.5 دولار للأونصة.



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