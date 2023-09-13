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سلطان: تثبيت التصنيف الائتماني يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني

9/13/2023 2:30:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس مروان سلطان، أن تثبيت التصنيف الائتماني للمملكة من قبل ستاندرز اند بورز، يؤكد أن الأردن بالمسار الاقتصادي الصحيح بالرغم من الصعوبات والتحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة والعالم.
وقال سلطان الذي يشغل ايضا منصب النائب الثاني لرئيس الغرفة في بيان صحفي اليوم إن قيام الوكالة بتثبيت لتصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل ليبقى عند مستوى( B+/Stable/B )، يؤكد نجاحة المملكة بالمحافظة على سلامة مفاصل الاقتصاد الكلي، وبناء استقرار نقدي متين من خلال السياسات الحصيفة التي ينتهجها البنك المركزي.
واضاف أن هذا التصنيف يمثل شهادة كبيرة بمجمل الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية التي نفذتها المملكة بهدف تعزيز قدرة الأردن على استقطاب الاستثمارات، والمضي في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية بالعديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة وبما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي وما تضمنته من مبادرات.
وستاندرد آند بورز (S & P) هي شركة خدمات مالية ومقرها في الولايات المتحدة، وهي فرع لشركات مكغرو هيل التي تنشر البحوث والتحليلات المالية على الأسهم والسندات.
وبين سلطان ان التصنيفات الدولية تمثل شهادة ورسالة دولية تخدم الاردن بحصوله على المنح والقروض التي يحتاجها لتحقيق النمو الاقتصادي خلال السنوات القادمة من الدول المانحةعدا ان ذلك يعكس قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية .
ولفت الى ان تثبيت التصنيف يؤكد حسن وحصافة الإدارة النقدية والمالية لدينا، وبأن الأردن قام بتنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة تهدف إلى تعزيز قدرة الأردن في جذب الاستثمار وزيادة نمو الاقتصاد الوطني.
واكد سلطان اهمية الاجراءات التي يقوم بها البنك المركزي والذي استطاع من خلال السياسات التي ينفذها ان يحافظ على استقرار سعر صرف الدينار وجاذبية الودائع بالدينار الأردني ومجابهة الضغوط التضخمية العالمية بالاضافة الى بناء احتياطيات من العملات الاجنبية تغطي فترات طويلة من المستوردات الامر الذي يعزز بيئة الاستثمار والاعمال بالمملكة .



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