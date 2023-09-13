النفط يواصل ارتفاعه بعد تقرير أوبك

النفط يواصل ارتفاعه بعد تقرير أوبك
التاريخ
9/13/2023 2:30:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تواصل أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الأربعاء،
بدعم من توقعات ضعف الإمدادات مقارنة بالطلب، إلى جانب انخفاض المخزونات العالمية.
وبحلول الساعة 10:50 بتوقيت موسكو، ارتفعت
العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 0.57% إلى 89.35 دولار للبرميل، فيما صعدت
العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.52% إلى 92.54 دولار
للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".
وأمس صعدت عقود "برنت" بنسبة 1.5%
وأغلقت عند 92.06 دولار للبرميل، مسجلة أعلى مستوى منذ منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، كما ارتفعت عقود الخام
الأميركي بنسبة 1.8% إلى 88.84 دولار للبرميل.
وجاء الارتفاع بعد تقرير لمنظمة
"أوبك" أظهر انخفاض مخزونات النفط لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي
والتنمية بمقدار 7.9 مليون برميل على أساس شهري، لتسجل 2.779 مليار برميل في شهر تموز/ يوليو 2023.
وأظهر التقرير أن الطلب العالمي على النفط
سيرتفع بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا في 2024، مقارنة بنمو قدره 2.44 مليون برميل
يوميا في 2023. (RT)
MENAFN13092023000072011014ID1107062502
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.