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النفط يواصل ارتفاعه بعد تقرير أوبك

9/13/2023 2:30:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تواصل أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الأربعاء، بدعم من توقعات ضعف الإمدادات مقارنة بالطلب، إلى جانب انخفاض المخزونات العالمية.

وبحلول الساعة 10:50 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 0.57% إلى 89.35 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.52% إلى 92.54 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وأمس صعدت عقود "برنت" بنسبة 1.5% وأغلقت عند 92.06 دولار للبرميل، مسجلة أعلى مستوى منذ منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، كما ارتفعت عقود الخام الأميركي بنسبة 1.8% إلى 88.84 دولار للبرميل.

وجاء الارتفاع بعد تقرير لمنظمة "أوبك" أظهر انخفاض مخزونات النفط لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 7.9 مليون برميل على أساس شهري، لتسجل 2.779 مليار برميل في شهر تموز/ يوليو 2023.

وأظهر التقرير أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا في 2024، مقارنة بنمو قدره 2.44 مليون برميل يوميا في 2023. (RT)



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