غياب الملاعب العشبية يعكر صفو استعدادات الفيصلي الآسيوية

عانى فريق الفيصلي خلال الفترة الماضية، من عدم تمكنه من إجراء تدريباته على ملاعب عشبية، قبل أيام من مواجهته فريق ناساف الأوزبكي، يوم الاثنين المقبل في افتتاح مشوار الفريق بمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.



وشكى الجهاز الفني للفريق بقيادة التونسي غازي الغرايري من عدم وجود ملاعب عشبية، الأمر الذي دفع الفريق لإجراء تدريباته على أرضيات من العشب الصناعي، والتي قد تتسبب في إصابة اللاعبين.



ويحتاج الفيصلي لإجراء وجبة تدريبية على ملعب له أرضية عشبية لأغراض التأقلم، خصوصا أن المباراة الرسمية تجري على ستاد عمان الدولي.



وبين أمين صندوق النادي الفيصلي فراس حياصات، أن إدارة النادي وجدت خلال الفترة الماضية، صعوبة في تأمين ملاعب عشبية لإقامة تدريبات الفريق عليها بسبب بطولات اتحاد الكرة وتدريبات المنتخبات، وقال في حديث لـ”الغد” إن الفيصلي والوحدات في مهمة وطنية ويحتاجان لوقفة جادة من اتحاد الكرة، من خلال تأمين الملاعب العشبية للتدريبات خلال اليومين المقبلين تحضيرا للمواجهتين الآسيويتين.



وقال حياصات:“يدرك الجميع الفارق بين التدريبات على ملعب عشبي وصناعي، وتتطلب مباراة فريق ناساف الأوزبكي تدريبات على أرضية عشبية شبيهة بأرضية ستاد عمان الدولي”، مؤكدا ثقته بإيجاد حل سريع للمشكلة.



من جانب آخر، منح الغرايري اللاعبين راحة يوم أمس، عقب المباراة الودية التي لعبها الفريق مع نظيره فريق شباب الأردن وانتهت بفوز الفيصلي بثلاثة أهداف لهدفين، حيث حرص المدرب على الزج بمعظم اللاعبين الموجودين حاليا في صفوف“الأزرق”، للوقوف على حالتهم الفنية والبدنية.



وشكلت إقامة المباراة على ملعب الكرامة العشبي، نقطة إيجابية للجهاز الفني وفرصة للاعبين لإظهار أفضل المستويات الفنية، وبدأ الغرايري اللقاء بتشكيلة ضمت كل من نور بني عطية، ناثان مافيلا، أنس بني ياسين، براء مرعي، محمد الكلوب، بهاء عبدالرحمن، خالد زكريا، أحمد أبو شعيرة، حاتم الروشدي، أدهم الرفاعي، رفيق الكامرجي، فيما أشرك بالشوط الثاني كل من محمد العكش، سالم العجالين، حسام أبو الذهب، قصي المنصوري، كريم لافي، حسين عارف، ويغيب عن تدريبات الفريق خماسي المنتخب الوطني محمد العمواسي، مهند خير الله، نزار الرشدان، عبيدة السمارنة، وإحسان حداد، إضافة إلى ثلاثي المنتخب الأولمبي عارف الحاج، أمين الشناينة، ورزق بني هاني.



ويخضع الفريق مساء اليوم لوجبة تدريبية على ملعب النادي، في انتظار ان تكتمل صفوفه يوم غد الخميس بعودة لاعبي المنتخبين الأول والأولمبي، وقال الغرايري لموقع النادي الفيصلي:“وضعنا برنامجا تحضيريا بعد مباراة الوحدات للاستعداد لمباريات دوري أبطال آسيا وركزنا على الجانب البدني والتكتيكي ورصدنا فرق المجموعة، والمنافسة ستكون كبيرة، وهدفنا تجهيز الفريق لهذا الاستحقاق المهم ونحتاج دعم جماهيرنا”.



ويدخل الفيصلي في معسكر مغلق بأحد فنادق العاصمة اعتبارا من يوم السبت المقبل، ويجري يوم الأحد المقبل، تدريبه الأخير قبل المباراة على ستاد عمان الدولي، حيث يضع الغرايري الرتوش الأخيرة على التشكيلة التي سيبدأ بها مواجهة فريق ناساف الذي يصل عمان يوم بعد غد الجمعة.



وأكد المدير الإداري لفريق الفيصلي نضال العساف، أن الأمور الإدارية والفنية تسير بشكل مميز، وأن كافة اللاعبين بخير ولا توجد إصابات بينهم، مؤكدا إصرارهم على الخروج من موقعة ناساف بفوز وأداء الطيب.



وأعرب العساف في تصريح لـ”الغد” عن آماله بتوفير الملاعب العشبية للتدريبات خلال اليومين المقبلين.

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