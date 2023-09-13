لانا ترد على انتوني: كاذب ويائس وكاد ان يقتلني

لانا ترد على انتوني: كاذب ويائس وكاد ان يقتلني
التاريخ
9/13/2023 2:30:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
استمر السجال الدائر بين انتوني اللاعب البرازيلي في صفوف مانشستر يونايتد الانكليزي لكرة القدم، ولانا انغريد البرازيلية التي تتهمه (اضافة الى نساء اخريات) بالاعتداء عليها.
وبعد ان كشف انتوني عن محادثات دارت بينه وبين لانا عبر خاصية "واتساب" للتأكيد على براءته من الاتهامات، ردت موظفة المصرف البرازيلية، متهمة اللاعب بالكذب و"فبركة" الاخبار لانه يائس.
وقالت انها لا يمكن ان تكذب بشأن امور على هذا القدر من الاهمية والخطورة، مشددة على انه دفعها الى الحائط بشكل خفيف ولكنه كاف لتعريضها لخطر الموت لو ان رأسها ضرب بالحائط.
واكدت لانا انها لا تواجه انتوني بدافع كسب الشهرة او المال، بل للدفاع عن حقوق النساء اللواتي يعانين مثلها من الاعتداءات. في غضون ذلك، يستمر اللاعب في التواجد خارج اسوار النادي الانكليزي في انتظار البت بقضيته.
MENAFN13092023000072011014ID1107062488
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.