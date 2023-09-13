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لانا ترد على انتوني: كاذب ويائس وكاد ان يقتلني

9/13/2023 2:30:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استمر السجال الدائر بين انتوني اللاعب البرازيلي في صفوف مانشستر يونايتد الانكليزي لكرة القدم، ولانا انغريد البرازيلية التي تتهمه (اضافة الى نساء اخريات) بالاعتداء عليها.

وبعد ان كشف انتوني عن محادثات دارت بينه وبين لانا عبر خاصية "واتساب" للتأكيد على براءته من الاتهامات، ردت موظفة المصرف البرازيلية، متهمة اللاعب بالكذب و"فبركة" الاخبار لانه يائس.

وقالت انها لا يمكن ان تكذب بشأن امور على هذا القدر من الاهمية والخطورة، مشددة على انه دفعها الى الحائط بشكل خفيف ولكنه كاف لتعريضها لخطر الموت لو ان رأسها ضرب بالحائط.

واكدت لانا انها لا تواجه انتوني بدافع كسب الشهرة او المال، بل للدفاع عن حقوق النساء اللواتي يعانين مثلها من الاعتداءات. في غضون ذلك، يستمر اللاعب في التواجد خارج اسوار النادي الانكليزي في انتظار البت بقضيته.



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