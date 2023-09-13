Wednesday, 13 September 2023 11:06 GMT

فقدان واختفاء عدد من لاعبي كرة القدم الليبيين جراء دانيال

9/13/2023 2:30:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم وفاة عدد من لاعبي كرة القدم جراء إعصار "دانيال" الذي ضرب عدة مناطق شرقي ليبيا كما جرى التبليغ عن اختفاء عدد اخر من اللاعبين، وكان الاتحاد قد نشر صور لعدد من اللاعبين الذين لقوا حتفهم، كما تردد اخبار عن اختفاء لاعب نادي التحدي أويس السويح الذي يبلغ من العمر 23 عاما وفقدان الاتصال به في الساعات الأخيرة الماضية.

وجرى تأجيل مباريات الجولة الأخيرة من تصفيات الصعود للدوري المحلي، ونقلها إلى ملاعب مدينة بنغازي، كذلك أوقفت الأندية الليبية جميع انشطتها وأعلنت حالة الحداد العام لثلاثة أيام بسبب الكارثة التي خلفتها السيول شرق البلاد.





MENAFN13092023000072011014ID1107062487

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث