لاعبو منتخب تونس يسخرون من صلاح على طريقتهم
التاريخ
9/13/2023 2:30:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
احتفل لاعبو منتخب تونس لكرة القدم بطريقة مثيرة للجدل بسبب طريقة احتفالهم بالهدف الثالث في شباك المنتخب المصري ضمن المباراة الودية التي جمعت المنتخبين وانتهت بخسارة مصر بنتيجة 3-1، حيث قلد التونسيون طريقة الاحتفال الخاصة بمهاجم ليفربول المصري محمد صلاح، حيث عرف صلاح باحتفاليته الشهيرة المعروفة بـ "اليوغا"، إذ يقف أمام جماهير ليفربول ويرفع ساقه اليسرى إلى الركبة على ساقه اليمنى، وتعرف الوضعية باسم "الشجرة" في رياضة اليوغا، وتشير إلى التوازن والثبات.
في وقت يستعد صلاح للعودة والدفاع عن الوان فريقه نهاية الاسبوع الحالي.
MENAFN13092023000072011014ID1107062486
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.