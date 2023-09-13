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لاعبو منتخب تونس يسخرون من صلاح على طريقتهم

9/13/2023 2:30:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



احتفل لاعبو منتخب تونس لكرة القدم بطريقة مثيرة للجدل بسبب طريقة احتفالهم بالهدف الثالث في شباك المنتخب المصري ضمن المباراة الودية التي جمعت المنتخبين وانتهت بخسارة مصر بنتيجة 3-1، حيث قلد التونسيون طريقة الاحتفال الخاصة بمهاجم ليفربول المصري محمد صلاح، حيث عرف صلاح باحتفاليته الشهيرة المعروفة بـ "اليوغا"، إذ يقف أمام جماهير ليفربول ويرفع ساقه اليسرى إلى الركبة على ساقه اليمنى، وتعرف الوضعية باسم "الشجرة" في رياضة اليوغا، وتشير إلى التوازن والثبات.

في وقت يستعد صلاح للعودة والدفاع عن الوان فريقه نهاية الاسبوع الحالي.





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