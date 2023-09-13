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لاعب ريال مدريد الجديد: اكره الحفلات والنوادي الليلية

9/13/2023 2:30:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تحدث مهاجم ريال مدريد المستقبلي اندريك فيليبي موريرا دي سوسا الذي يلعب حالياً مع نادي كومبيوناتو برازيليو في دوري الدرجة الاولى عن تركيزه بشكل كامل على مستقبله في عالم المستديرة الساحرة، ورغبته في التواجد بشكل دائم على العشب الاخضر، حيث قال اندريك : "أنا أكره الخروج، أكره الذهاب إلى الحفلات.

أنا أكره الذهاب إلى النوادي. أريد فقط أن ألعب كرة القدم وأن أكون مع عائلتي، مبابي؟ أنا من مشجعي ريال مدريد، لذا كلما زاد عدد اللاعبين الجيدين، كلما كان ذلك أفضل. سيكون الأمر رائعًا!"،




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