لاعب ريال مدريد الجديد: اكره الحفلات والنوادي الليلية
التاريخ
9/13/2023 2:30:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تحدث مهاجم ريال مدريد المستقبلي اندريك فيليبي موريرا دي سوسا الذي يلعب حالياً مع نادي كومبيوناتو برازيليو في دوري الدرجة الاولى عن تركيزه بشكل كامل على مستقبله في عالم المستديرة الساحرة، ورغبته في التواجد بشكل دائم على العشب الاخضر، حيث قال اندريك : "أنا أكره الخروج، أكره الذهاب إلى الحفلات.
أنا أكره الذهاب إلى النوادي. أريد فقط أن ألعب كرة القدم وأن أكون مع عائلتي، مبابي؟ أنا من مشجعي ريال مدريد، لذا كلما زاد عدد اللاعبين الجيدين، كلما كان ذلك أفضل. سيكون الأمر رائعًا!"،
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