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بالعلامة الكاملة.. المنتخب الوطني تحت 23 عاما إلى نهائيات آسيا 2024

9/13/2023 2:30:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - تأهل المنتخب الوطني تحت 23 عاما إلى النهائيات الآسيوية 2024، عقب فوزه على نظيره السوري 2-0، في اللقاء الذي جمعهما أمس على ستاد الأمير محمد، مع اختتام منافسات المجموعة الأولى من التصفيات.
اللقاء الذي تابعه نائب رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الأردني لكرة القدم، مروان جمعة، والأمين العام سمر نصار، سجل أهداف المنتخب خلاله وسيم الريالات في الدقيقة 11 ورزق بني هاني د (71).
وبهذا الفوز، أمن المنتخب صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة، دون أن تتلقى شباكه أي هدف، بعد أن حقق ثلاثة انتصارات متتالية أمام كل من بروناي 9-0 وعُمان 1-0 واخيراً سوريا 2-0.
ويعتبر هذا التأهل السادس للمنتخب عبر تاريخه، حيث لم يسبق وأن غاب عن أي نسخة من البطولة الآسيوية، علماً بأن النسخة القادمة تقام في نيسان (أبريل) 2024، في قطر.
وخاض المنتخب لقاء سوريا بتشكيلة ضمت: أحمد الجعيدي، فيصل أبو شنب، هايل الذيابات، دانيال عفانة، عرفات الحاج، محمد أبو النادي (عامر جاموس)، وسيم الريالات (محمد كحلان)، أمين الشناينة، سيف درويش (عارف الحاج)، مالك علان (رزق بني هاني).
من جهته عبر المدرب عبدالله أبو زمع عن فخره بأداء اللاعبين طوال التصفيات، مؤكداً أن التزامهم وإصرارهم على العبور إلى النهائيات الآسيوية، أوصل المنتخب إلى هدفه عن جدارة واستحقاق.
أضف: أنجزنا المهمة الأولى بنجاح.. والآن يجب التركيز وبدء الإعداد للنهائيات الآسيوية، سعياً لبلوغ الأدوار المتقدمة والمنافسة على إحدى بطاقات التأهل للأولمبياد.
كما وجه أبو زمع الشكر والتقدير للجماهير الأردنية التي حضرت لمؤازرة المنتخب الوطني "التي ساهمت بشكل كبير في دعم الفريق من المدرجات، ليحقق هدف التأهل".
يذكر أن النهائيات الآسيوية القادمة، تعد مؤهلة إلى "باريس 2024"، من خلال عبور أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من البطولة القارية الى الأولمبياد.



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