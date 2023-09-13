الأردن يحصد 4 ذهبيات في بطولة بيروت الدولية للتايكواندو

أيمن الخطيب عمان - حقق لاعبو المنتخب الوطني للتايكواندو علامة كاملة في بطولة بيروت الدولية المفتوحة عيار النجمة اليوم ، بحصد 4 ميداليات ذهبية عن جدارة واستحقاق. وجاءت الميداليات عن طريق جوليانا الصادق (وزن تحت 67 ‏كم) وزيد الحلواني (وزن تحت 63 كغم) ،وراما أبو الرب ‏‏(وزن تحت 73 كغم‎)، ‎‏ وزيد ‏‏مصطفى (وزن تحت 68 كم) وزيد الحلواني (وزن تحت 63 كغم).

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