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مدرب المنتخب الفرنسي يعلق على ورطة بوغبا

9/13/2023 2:30:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استبعد مدرب المنتخب الفرنسي لكرة القدم ديدييه ديشامب أن يكون لاعب وسط "الديوك" ويوفنتوس الإيطالي بول بوغبا تناول المنشطات عمداً، وفق ما أفاد الثلاثاء بعد الهزيمة الودية على أرض ألمانيا 1-2.

وقال المدرب عن اللاعب الذي خاض تحت قيادته 91 مباراة دولية سجل فيها 11 هدفاً، إنه "مندهش جداً، لا أملك المعطيات، ستتوالى الأمور، لكن الكثير من الأشياء تتراكم فوقه (بوغبا)، وهذا أمر صعب".

وقرّرت الوكالة الإيطالية لمكافحة المنشطات، الإثنين، إيقاف بوغبا موقتاً بعد ثبوت تعاطيه هرمون التستوستيرون المحظور، ما يُشكل ضربة قاسية جداً لحلمه بالعودة إلى مستواه السابق بعدما عانى الأمرين من جراء الإصابات.
وفي هذه الحالة، يمكن للاعب أن يطلب تحليلًا مضاداً للتأكد من عدم وجود أخطاء في العينة.

وفي غضون الأيام السبعة المقبلة، سيتم تحليل العينة "باء" بواسطة المختبر نفسه، الذي قام بفحص العينة "ألف".

وإذا جاءت النتيجة إيجابية، فسيتم إيقاف اللاعب تلقائياً في انتظار الحكم.

ويواجه ابن الثلاثين عاماً خطر الإيقاف لمدة تصل إلى 4 أعوام وفق الإعلام الإيطالي إذا تبين أنه تناول عقارات لتحسين الأداء.

ولدى سؤاله عما إذا كان يعتقد أن بوغبا تناول المنشطات عمداً، أجاب ديشامب: "لا يمكنني تخيل ذلك. استناداً إلى معرفتي به، وما يتعلق بكل ما يدور في رأسه... لكن المادة (المنشطات) موجودة، ما لم يكن هناك رأي ثانٍ (بعد الفحص المضاد)".

وكشف ديشامب: "لقد تواصلت معه عبر الرسائل، لكن سيكون لدي الوقت للتحدث معه أكثر في الأيام المقبلة للحصول على المزيد من المعلومات"، مضيفاً "بعد ذلك، سنعرف السبب والكيفية. لا أعتقد أنه هو نفسه يعرف. لسوء الحظ، سيستغرق الأمر بعض الوقت. الأمر صعب عليه، لقد دعمته دائماً بطبيعة الحال".

ووفقاً للصحافة الإيطالية، فإن بوغبا الذي غاب عن غالبية موسم 2022-2023 واكتفى بخوض 10 مباريات فقط بسبب الإصابات، سقط في فحص المنشطات الذي خضع له بعد المباراة بين يوفنتوس ومضيفه أودينيزي في المرحلة الأولى من الدوري والتي لم يشارك فيها.

وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) بعد ظهر الإثنين أن بوغبا أظهر مستويات مرتفعة من هرمون التستوستيرون في اختبار دم أجراه بعد الفوز على أودينيزي 3-0 في 20 أغسطس.

ورغم أنه بقي على مقاعد البدلاء ولم يشارك في اللقاء، كان بول بوغبا أحد الذين تم اختيارهم بشكل عشوائي للخضوع للاختبار.



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