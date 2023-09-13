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كفرسوم يتجاوز العالية بدوري كرة الأولى

9/13/2023 2:30:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان الغد - عاد فريق كفرسوم الى مقره بفوز ثمين على فريق العالية بهدف وحيد ، في المباراة التي جرت بينهما مسآء اليوم على ملعب البتراء ، في ختام منافسات الأسبوع الثاني من دوري أندية الدرجة الأولى بكرة القدم،.
وسجل هدف المباراة الوحيد أسامة حجات في مجريات الشوط الأول.
وبذلك يرتفع رصيد كفرسوم إلى 6 نقاط، ويبقى رصيد العالية من دون نقاط.



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