كفرسوم يتجاوز العالية بدوري كرة الأولى

كفرسوم يتجاوز العالية بدوري كرة الأولى
التاريخ
9/13/2023 2:30:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عمان الغد - عاد فريق كفرسوم الى مقره بفوز ثمين على فريق العالية بهدف وحيد ، في المباراة التي جرت بينهما مسآء اليوم على ملعب البتراء ، في ختام منافسات الأسبوع الثاني من دوري أندية الدرجة الأولى بكرة القدم،.
وسجل هدف المباراة الوحيد أسامة حجات في مجريات الشوط الأول.
وبذلك يرتفع رصيد كفرسوم إلى 6 نقاط، ويبقى رصيد العالية من دون نقاط.
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