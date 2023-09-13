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يامال يدخل التاريخ برقم قياسي جديد

9/13/2023 2:30:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



سجل لاعب برشلونة لامين يامال رقما قياسيا جديدا، الثلاثاء، حيث أصبح أصغر لاعب يبدأ مباراة مع منتخب إسبانيا على الإطلاق، وعمره 16 عاما و61 يوما.

وكان هذا رقم قياسي آخر ليامال، الذي أصبح أصغر لاعب سنا يشارك ويسجل هدفا، وذلك يوم الجمعة عندما خاض مباراته الدولية الأولى، في الفوز 7-1 على جورجيا.

وأحرز فيران توريس هدفين ليساعد إسبانيا في انتصار مريح بنتيجة 6-صفر على قبرص متذيلة الترتيب، في تصفيات بطولة أوروبا 2024.
وكان يامال مرة أخرى نشيطا في الجناح الأيمن، وصنع الكثير من الفرص قبل استبداله في بداية الشوط الثاني، حيث أطلق تسديدة قوية ارتدت من القائم في الدقيقة 39 ليهز ألفارو موراتا الشباك إثر متابعة الكرة، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل بعد مراجعة تقنية الفيديو.

وجاءت أهداف إسبانيا في الشوط الأول، عبر تمريرات حاسمة من جناح شاب موهوب آخر هو نيكو وليامز لاعب أتلتيك بلباو صاحب الـ21 عاما.

وسجل غابي ليمنح أصحاب الأرض التقدم مبكرا في الدقيقة 18، ثم أضاف ميكل مورينو الهدف الثاني بعد 15 دقيقة، وكل منهما إثر تمريرة عرضية من وليامز الذي أطلق تسديدة من مدى قريب تصدى لها الحارس جويل مول بعد ذلك بفترة قصيرة.

وأحرز البديل خوسيلو الهدف الثالث بضربة رأس في الدقيقة 70، وأنهى توريس وأليكس باينا ثم توريس مرة أخرى المهمة لإسبانيا بتسديدات من مدى قريب.

وتحتل إسبانيا المركز الثاني في المجموعة الأولى بـ9 نقاط من 4 مباريات، وتتأخر بفارق 6 نقاط عن اسكتلندا المتصدرة لكن لديها مباراة مؤجلة.



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