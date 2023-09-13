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بعد مباراتي النرويج وأذربيجان.. انتقاد لأداء اللاعبين واختلاف بشأن مسؤولية المدرب

9/13/2023 2:30:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان – شكل المعسكر الخارجي للمنتخب الوطني لكرة القدم والتجربتين الوديتين أمام المنتخبين النرويجي والأذري، ردود فعل متابينة في الشارع الرياضي المحلي، رغم الاتفاق والإجماع على أن النتائج والأداء جاءا مخيبين.
التباين جاء بشأن تحميل المدير الفني للمنتخب حسين عموتة مسؤولية نتائج "النشامى" في هاتين المباراتين الوديتين، حيث يرى البعض أن حداثة عهد عموتة مع المنتخب لا تحمله مسؤولية الخسارتين والأداء الباهت، فيما ذهب البعض لتحميل المدرب مسؤولية كبيرة، خاصة بسبب إشراكه لاعبين يفترض أن يغادروا المنتخب لتراجع مستوياتهم.
وعلى الرغم من حالة التفاؤل التي سيطرت على المتابعين للنشامى بعد اختيار الاتحاد المدير الفني الجديد المغربي حسين عموتة الذي خلف العراقي عدنان حمد، لم يظهر المنتخب بصورة فنية جيدة أو مطمئنة.
في حين يرى العديد من الفنيين وأصحاب الخبرة، أن الجهاز الفني، لا يتحمل مسؤولية الخسارتين، وهو في بداية الطرق، ويتعرف على إمكانيات اللاعبين، والهدف من المباريات الودية تصويب الأخطاء والوصول للتشكيلة المثالية خلال المباريات الرسمية، وتحقيق آمال وتطلعات الشارع الرياضي الأردني.
وبينوا أن المنتخب، أظهر تحسنا خلال مباراته الثانية أمام المنتخب الاذري، ولكنه يحتاج إلى المزيد من العمل للظهور بشكل أفضل، خاصة مع اقتراب المنافسات الرسمية.
وينتظر أن يكون وفد المنتخب، عاد إلى العاصمة عمان فجر اليوم، حيث سيلتحق اللاعبون بأنديتهم، استعدادا لاستئناف مباريات دوري المحترفين ومشاركة الفيصلي والوحدات في البطولات الآسيوية.
ويرى المدرب الوطني عيسى الترك في تصريح لـ"الغد"، أن مباراة النشامى أمام المنتخب الأذري كانت أفضل من مباراته أمام منتخب النرويج، على الرغم من أن منتخب أذربيجان أقل بالمستوى الفني.
وأضاف: المنتخب ظهر أفضل من الناحية الفنية خصوصا في الناحية الهجومية خلال مجريات مباراة أول من أمس.
وقال الترك: الجهاز الفني بقيادة حسين عموته، يحتاج إلى وقت ومباريات حتى يتعرف على إمكانيات اللاعبين ويختار طرق اللعب المناسبة خلال مشوار المنتخب في تصفيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا بقطر 2024، مبينا أن مباراة أذربيجان، شكلت فرصة لعموتة لتجربة لاعبين لم يشاركوا خلال المباراة الماضية".
وأكد الترك، أن المنتخب يحتاج إلى عمل كبير لتحقيق أهدافه، وهذا يتطلب منح الجهاز الفني الوقت اللازم والكافي لتطبيق أفكاره، ويرى الترك، أن البطولة الودية التي يشارك فيها المنتخب خلال الشهر المقبل ستشكل أيضا تجربة مفيدة للجهاز الفني في الاستقرار على التشكيلة والاستفادة من الأخطاء التي ظهرت خلال الفترة الماضية وتصويبها.
وبين المدرب الوطني و"شيخ المدربين"، أن المعسكر الخارجي الأول للمنتخب في عهد عموتة والمباراتين الوديتين مع المنتخبين النرويجي والأذري جعلت الصورة الفنية عن واقع المنتخب أكثر وضوحا عند المدرب، حيث يرى الطريقة المناسبة لطرق وأسلوب اللعب للمنتخب خلال المرحلة المقبلة سواء كانت المنتخبات أفضل أو مشابهة أو اقل من المستوى الفني للنشامى.
واختتم الترك حديث بالقول:"إن التجربتين الوديتين منحتا الجهاز الفني مؤشرات أكثر دقة على أداء لاعبي المنتخب في الناحيتين الدفاعية والهجومية.
من جانبه طلب المدرب الوطني أسامة قاسم، منح المدرب حسين عموتة فرصته قبل الحكم عليه فنيا، وبين قاسم، أن فترة التوقف الثالثة للمنتخب ستعطي انطباعا أفضل عن أداء وإمكانيات الجهاز الفني وقدرته على تطوير وإحداث نقلة في أداء النشامى، وركز قاسم على ضرورة عدم تشكيل ضغط جماهيري على المدرب في بداية مشواره مع المنتخب، وألا يتعامل المسؤولون باتحاد الكرة مع الأجهزة الفنية بردة فعل.
وبين قاسم، أن عموتة يتمتع بفكر كروي مميز، ويعتمد على النهج الهجومي، ويعرف عنه أنه يختار اللاعب الذي يحقق أهدافه ويطبق أفكاره بعيدا عن الأسماء، مبينا أن تغير أسلوب اللعب الذي تعود عليه لاعب المنتخب في الفترة الماضية يحتاج إلى وقت وجهد.
وأكد أن تباين الآراء حول التشكيلة، يحدث دائما خصوصا أن معلومات واطلاع المدير الفني تكون غير مكتملة، ولكن الاختيارات الفنية للاعبين بعد ذلك تكون أفضل وتخدم المنتخب، وقال قاسم: "إن عموتة يحتاج لأخذ فرصته كاملة كما نالها المديرون الفنيون للمنتخب خلال السنوات الماضية".
وقال قاسم: إذا تحدثت بشافية، فإن الأداء والنتائج أمام المنتخبين النرويجي والأذري لم تقنع الشارع الرياضي، ولكن علينا دائما التفكير بشكل إيجابي، والنقاط التي ذكرتها تجعل الحكم على الجهاز الفني ومديره عموتة غير صحيح حاليا".
من جانبه يرى عموتة، أن المعسكر جاء وسط ظروف صعبة، وأضاف في تصريحات لموقع اتحاد الكرة: "افتقدنا التركيز والقوة البدنية في المواجهة الأولى أمام منتخب قوي وصلب مثل النرويج؛ لكن نجحنا في إعادة التوازن للفريق بتوقيت قياسي على الرغم من خوض مرانين فقط في العاصمة باكو وعدد من المحاضرات لتحليل الأداء، ظهرنا بصورة جيدة أمام أذربيجان على المستوى البدني والتكتيكي، ولم يحالفنا الحظ لترجمة الأفضلية وتحقيق نتيجة إيجابية".
وأبدى عموتة رضاه عن ردة فعل اللاعبين بعد المباراة الأولى، قائلًا: "لقد أظهروا حماسًا وتركيزًا عاليين أمام أذربيجان، ومنحنا الفرصة للعديد من الأسماء أمام أذربيجان للوقوف على جاهزيتهم ومستواهم، فيما فضلنا إراحة موسى التعمري بعد تعرضه لإصابة طفيفة في اللقاء الأول".
وختم بالقول: "ما نزال بحاجة للوقت من أجل نقل أفكارنا الفنية والتكتيكية للاعبين، والاستقرار على الخيارات المثلى، الفترة المقبلة ستشهد وضع الاستراتيجية المناسبة، لتصحيح الأخطاء وتعزيز نقاط القوة قبيل خوض البطولة الرباعية".
ويرى المشجع ناصر المصري، أن عموتة يتحمل مسؤولية الخسارتين والأداء الفني غير المقبول، بعدما قبل التحدي وكان متفائلا في تصريحاته السابقة.
ويضيف المصري، أثبتت المباراة الثانية للمنتخب امام المنتخب الأذري، أن عموته لم يحسن الاستفادة من التجرية الأولى لتصويب الأخطاء وخصوصا من الناحية الدفاعية، كما أن الجانب الهجومي لم يكن حاضرا رغم تواجد اللاعبين كافة مع عموتة.
وطالب المشجع عمر العمد، عموتة بالاستفادة من الأخطاء الفنية والتكتيكية التي حصلت في المباراتين، لافتا إلى أن المدرب يتحمل المسؤولية الكاملة عن الخسارتين خصوصا أن الأداء الفني لم يكن مقنعا وأداء اللاعبين سلبيا خصوصا في المنظومة الدفاعية.



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