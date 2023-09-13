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إسبانيا تستعرض أسلحتها.. وفيران على الطريق الصحيح

9/13/2023 2:30:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - أبدى خوسيلو ماتو مهاجم المنتخب الإسباني، سعادته بالمشاركة في الانتصار العريض (6-0) على حساب قبرص، أول من أمس، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2024.
وقال خوسيلو خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "أنا سعيد للغاية، لأن الفوز اليوم يساعد على تحقيق أشياء مهمة، كان من المهم الفوز اليوم أمام جماهيرنا، وبهذا العدد من الأهداف".
وأضاف: "خلقنا الكثير من الخطورة وحصلنا على الكثير من الركلات الثابتة، وسجلنا أهدافا عدة، من الجانب الأيمن، أنا سعيد بالتسجيل اليوم وبأداء المنتخب".
وعما دار بينه وداني كارفاخال الذي صنع له الهدف، علق: "لقد تحدثنا بين الشوطين عن ذلك، وإمكانية استغلال هذه المنطقة لأن الخصم يلعب بثلاثي في خط الدفاع، كانت هناك مساحات يجب استغلالها".
وبهذا الانتصار يحتل المنتخب الإسباني وصافة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط خلف المتصدر المنتخب الأسكتلندي (15 نقطة)، بينما يتذيل منتخب قبرص الترتيب من دون نقاط.
من جهته، صرح مدرب منتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي بعد فوز فريقه العريض على ملعب "نويفو لوس كارمينيس" في غرناطة، أن مفتاح الفوز في المباراة كان "المثابرة والتحلي بالصبر".
وفي مؤتمر صحفي بعد المواجهة، أوضح دي لا فوينتي أن "المباراة سارت كما أردنا"، وتابع: "أردنا أن يلعب جافي وميرينو في تلك المساحات الصغيرة، وكنا على حق، نفذت خطة اللعب التي خططنا لها بنجاح".
وأردف: "أنت تريد هذا النوع من المباريات، والأهداف تجذب الانتباه، لكنني سعيد بها، وعدم الشعور بالتعب من العمل. هذه المباريات، إذا لم يتم فهمها بشكل جيد ولم يتم خوضها بالأسلوب اللازم، فلن تنتهي بهذه الطريقة".
وأكد المدرب أن "المباراة لم تكن سهلة أمام مثل هذا الفريق. في إسبانيا هناك لاعبون جيدون للغاية وأنا محظوظ".
وأضاف: "نحن متفائلون للغاية، هناك فريق مقتنع بالفكرة التي نحاول فرضها على المجموعة. عبر هذه النافذة، تم تحقيق جميع الأهداف التي وضعناها. التحدي الماثل أمامنا حاليا هو مواصلة التحسن والتطور لأن هامش التحسن كبير للغاية".
في السياق ذاته، يرى فيران توريس مهاجم المنتخب الإسباني، أنه على الطريق الصحيح، بعدما سجل هدفين خلال الانتصار العريض.
وقال فيران، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية عن تسجيله هدفين: "أهم شيء هو فوز المنتخب في المباراتين، والآن حان الوقت للعودة إلى النادي ومواصلة العمل".
وأضاف: "يجب أن أقوم بعملي مع فريقي، حتى تأتي المكافأة بالقدوم إلى المنتخب الوطني، وكلما أتيحت لي الفرصة لن أتردد في إظهار أفضل ما لدي".
وأتم: "إذا كنت أعمل على شيء، فهو أنني أريد استغلال الدقائق التي أمتلكها والحصول على ثقة المدرب، وأعتقد أنني على الطريق الصحيح".
إلى ذلك، حقق داني كارفاخال نجم المنتخب الإسباني، رقما مميزا خلال الانتصار.
وصنع كارفاخال هدفين في المباراة، الثالث الذي سجله خوسيلو في الدقيقة 70، والرابع الذي سجله فيران توريس في الدقيقة 73.
وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن كارفاخال قدم تمريرتين حاسمتين في المباراة نفسها لأول مرة له بقميص المنتخب الإسباني.
وخاض كارفاخال 38 مباراة بقميص "لا روخا" لم ينجح من قبل في صناعة هدفين بالمباراة نفسها، سوى ضد قبرص.
وأضافت الشبكة، أن المنتخب الإسباني سجل 6 أهداف أو أكثر في مباراتين متتاليتين لأول مرة في القرن الحادي والعشرين. -(وكالات)



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