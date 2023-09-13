Wednesday, 13 September 2023 11:05 GMT

لقاء متجدد لمنتخب السلة أمام غوانغدونغ الصيني اليوم

9/13/2023 2:30:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان - يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، اختبارا وديا متجددا مع فريق غوانغدونغ نمور الجنوب الصيني، عند الساعة 2:30 من مساء اليوم بتوقيت الأردن، في إطار تحضيراته لخوض فعاليات دورة الألعاب الآسيوية التي تحتضنها مدينة هانغتشو الصينية بالفترة من 23 أيلول (سبتمبر) الحالي إلى 8 تشرين الأول (اكتوبر) المقبل.
وخسر“صقور الأردن” مباراته التحضيرية الأولى أمام غوانغدونغ بنتيجة (77-86)، في مباراة كان فيها المجنس الأميركي رونديه جيفرسون المسجل الأبرز بـ 22 نقطة.
وتناوب هاشم عباس وفادي قرمش ومحمود الهزايمة وأشرف الهندي ومالك كنعان ومحمد شاهر وأحمد الحموري وسامي بزيع وفريدي إبراهيم على خوض دقائق المباراة، التي عمد خلالها الجهاز الفني بقيادة وسام الصوص إلى تجربة اللاعبين كافة، وإعادتهم لأجواء المباريات، تأهبا للظهور بصورة قوية في المحفل الآسيوي.
ويتوقع أن يلتحق لاعب الارتكاز أحمد الدويري ببعثة المنتخب الوطني المتواجدة في الصين خلال اليومين المقبلين، وذلك بعد سفره إلى تركيا لترتيب أموره العائلية، إلى جانب الحديث عن تلقيه عرضا للعب مع أحد أندية المقدمة في تركيا، بعدما سبق له خوض تجربة احترافية سابقة مع فريقي فناربخشة وبورصا سبور التركي، قبل أن يرحل للقادسية الكويتي بعد كارثة الزلزال التي راح ضحيتها عددا من أقاربه.
ويتواصل غياب الشقيقين زين وكيدن النجداوي ولاعب“الجناح” أمين أبو حواس عن معسكر“الصقور” في الصين رغم استدعاؤهما، بانتظار فرض اللجنة الأولمبية عقوبات صارمة على اللاعبين الممتنعين عن الالتحاق بصفوف المنتخب الوطني، وذلك بالتنسيق مع اتحاد كرة السلة، والتي قد تصل إلى الإيقاف المحلي والدولي.
وكانت نتائج قرعة دورة الألعاب الآسيوية قد أسفرت عن وقوع“صقور الأردن” في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات، البحرين والفلبين وتايلند، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات الإمارات وكازاخستان وإيران والسعودية، وجاءت منتخبات لبنان والصين وتايوان ومنغوليا بالمجموعة الثانية، وحلت منتخبات اليابان وقطر وكوريا الجنوبية وأندونيسيا في المجموعة الرابعة.
وطبقا لنظام البطولة، يتأهل متصدر كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي بشكل مباشر، فيما يلعب الفريقان صاحبا المركزين الثاني والثالث في المجموعات الأربعة مع بعضهما البعض“كروس” في الدور التأهيلي للدور ذاته.
ويفتتح المنتخب الوطني مشواره في“الألعاب الآسيوية” بمواجهة تايلند عند الساعة 8:30 من صباح الثلاثاء 26 أيلول (سبتمبر) الحالي، ويلتقي مع البحرين عند الساعة 6:30 من صباح الخميس 28 منه، على أن يختتم مشواره في مرحلة المجموعات بمواجهة الفلبين عند الساعة 12:30 من ظهر يوم السبت 30 من الشهر ذاته.
إلى ذلك، ينتظر المنتخب الوطني التصنيف الجديد الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة السلة“فيبا” لمعرفة ترتيبه الجديد، حيث يحتل“صقور الأردن” المركز 33 عالميا والخامس آسيويا والثاني عربيا برصيد 342.4 نقطة، وسيكون التصنيف مهما للمنتخب قبل سحب قرعة تصفيات كأس آسيا 2025 يوم الأربعاء 20 من الشهر الحالي.



MENAFN13092023000072011014ID1107062471

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث