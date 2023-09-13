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منتخب التشيلي يستجم في البحر الميت قبل معسكره المشترك

9/13/2023 2:30:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب






عمان - تعد المعسكرات التدريبية من أهم الخطوات التحضيرية لمنتخبات الكراتيه، وهي تعود بالفائدة على القطاعين الاقتصادي والسياحي، وتساهم في إعداد اللاعبين استعدادا للاستحقاقات المقبلة، ومن أهمها بطولة العالم في بودابست وفي الدورة الآسيوية التاسعة عشرة التي ستقام في الصين، وبطولة العالم للشباب والناشئين في لارنكا.
وبعد أن ذاع سيط الكراتيه الأردنية على المستوى العالمي، خصوصا بعد نيل لاعبين اثنين جائزة“الفائزون الكبار”، ارتأى الاتحاد التشيلي للكراتيه لإقامة معسكر تدريبي مشترك مع المنتخب الوطني بالتعاون مع اتحاد اللعبة.
وفي لفتة مميزة، قام الوفد التشيلي المكون من 11 لاعبا إضافة إلى الكادر التدريبي أول من أمس، بالتوجه فورا من مطار الملكة علياء نحو منطقة البحر الميت من أجل الاستمتاع بيوم استجمام في النقطة الأكثر انخفاضا على وجه الأرض.
وعاد المنتخب الوطني التشيلي للكراتيه إلى عمان، لبدء معسكره التدريبي مع المنتخب الوطني في مركز الإعداد الأولمبي التابع للجنة الأولمبية لمدة 11 يوما، استعدادا لبطولة العالم.
وهذه هي المرة الثانية التي يقيم فيها المنتخب التشيلي معسكرا تدريبيا مشتركا مع المنتخب الوطني، حيث أقيم المعسكر الأول في مصر خلال شهر نيسان (إبريل) الماضي.
ويشمل المعسكر التدريبي، على نزالات ودية بين لاعبي ولاعبات المنتخبين التشيلي والوطني، لرفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين.
من جهة أخرى أبدى اتحاد الكراتيه، ترحيبه باستضافة لاعبي المنتخب الفلسطيني بناء على اتصلات بين الاتحادين للالتحاق بالمعكسر التدريبي.
وقال رئيس اتحاد الكراتيه مازن قطب في تصريح لـ”الغد”:“إقامة معسكرات تدريبية مع منتخبات عالمية فرصة احتكاك جيدة للاعبين واللاعبات، كما أنها ساهمت في إحراز لاعبينا نتائج مميزة وتحسين مراكزهم ونقاطهم في التصنيف العالمي”.
وأضاف:“يعسكر حاليا المنتخب التشيلي مع منتخبنا، وهو منتخب قوي ويضم لاعبين مميزين، التقى بهم لاعبو منتخبنا الوطني ضمن جولة الدوري العالمي في دبلن وغيرها من البطولات العالمية، ونهدف من هذه المعسكرات المساهمة في دعم الرياضة السياحية والترويج للمناطق السياحية في الأردن”.
وتابع:“الرياضة تلعب دورا مهما في الترويج السياحي، وعندما أقام المنتخب الوطني معسكرا تدريبيا في مصر قام بزيارة الأماكن السياحية فيها، كما أنها تعزز ثقافة الشعوب عند اللاعبين، وتساهم في عملية دعم الاقتصاد المحلي”.



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