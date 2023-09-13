تشير دراسة إلى أن الحصول على نوم جيد ليلاً، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب بمقدار الخُمس.



وتوضح الدراسة، أن ما بين سبع إلى تسع ساعات من النوم في الليلة الواحدة، يقلل من فرص المعاناة من هذا الاضطراب النفسي بنسبة 22%. وأولئك الذين حافظوا على علاقات اجتماعية منتظمة من خلال مقابلة الأصدقاء بشكل دائم، كانوا أقل عرضة للإصابة بهذه الحالة بنسبة 18%.



و أشارت البروفيسور "باربرا ساهاكيان"، من جامعة كامبريدج، والمؤلفة الرئيسية للدراسة التي أجريت على ما يقارب 290 ألف شخص: "على الرغم من أن حمضنا النووي يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب، فقد أظهرنا أن نمط الحياة الصحي هو أمر ضروري. وربما الأكثر أهمية".



وأظهرت دراسة أخرى، ركزت على أنماط نوم 64 ألف ممرضة، في الولايات المتحدة، أنه كون الشخص "بومة ليلية" (الشخص الذي يميل إلى البقاء حتى وقت متأخر من الليل) يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 19%.



وشارك خبراء النوم مؤخرا، بعض النصائح المهمة، لضمان حصولك على نوم جيد أثناء الليل، وتشمل الحد من الكافيين، والكحول قبل النوم، لأنه يمكن أن "يزيد من القلق ويعيق النوم" إذا تم تناوله في وقت متأخر من اليوم.



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وتحدث أحد الخبراء، من مؤسسة SleepSeeker لصحيفة "ميرور" البريطانية قائلاً: "إن تناول المشروبات الكحولية في وقت قريب من موعد النوم يمكن أن يزيد أيضا من معدل ضربات القلب، ما سيبقيك مستيقظاً".



وينصح الأطباء، بشرب الكثير من الماء طوال اليوم، لمنح الترطيب اللازم للجسم. لكن الاكثار من الماء قبل النوم قد يعني أيضا زيادة الاستيقاظ للذهاب إلى المرحاض في الليل، ما يزعج نومك أيضا، لذا من المهم اختيار الاوقات المناسبة من أجل تحقيق التوازن بشكل صحيح.



كما يمكن أن يكون التحكم في الضوء، ودرجة الحرارة، والصوت أمراً أساسياً لإبعاد المخاوف، والقدرة على النوم طوال الليل.



وعادة، كلما حافظتَ على مساحة نومك بأجواء أكثر هدوءا، كلما زادت فرصتك في النوم دون إزعاج. لكن كل شخص مختلف عن الآخر، لذا اكتشف ما هو الأفضل بالنسبة لك. RT

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