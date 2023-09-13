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كيف تؤدي السجائر الإلكترونية لتيبس خلايا الدم البيضاء؟

9/13/2023 2:29:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كشفت دراسة بريطانية أن أدخنة السجائر الإلكترونية تؤثر سلبيا في نشاط بعض المكونات الرئيسة في النظام المناعي بجسم الانسان.

وتوصل فريق بحثي من جامعة برمنغهام البريطانية إلى أن دخان السجائر الإلكترونية يعطل عمل خلايا الدم البيضاء من نوعية "العدلات"، التي تعدّ خط الدفاع الأول عن جسم الانسان في مواجهة الأمراض والعدوى.

وفي إطار الدراسة التي نشرتها دورية "الحساسية والمناعة السريرية" (Journal Of Allergy and Clinical Immunology) كما نقلت الجزيرة، سحب الباحثون عينات دم من متبرعين أصحاء غير مدخنين، ثم عُرّضت خلايا الدم البيضاء في هذه العينات لأربعين نفخة من دخان السجائر الإلكترونية، وتمثل هذه الكمية معدل التعرض اليومي المحدود للدخان.

وخلال التجربة، عرّض الفريق البحثي نصف عينات الدم لدخان مشبع بالنيكوتين، والنصف الآخر لدخان يحتوي على بدائل خالية من النيكوتين.


وتبين أن خلايا الدم البيضاء (العدلات) التي تعرضت للدخان المشبع بالنيكوتين، والدخان الذي يحتوي على بدائل ظلت على قيد الحياة، ولكنها تيبّست على نحو جعلها غير قادرة على القيام بدورها المناعي في مواجهة المخاطر التي تتهدد الجسم.

ويقول أرون سكوت، أستاذ مساعد أمراض الجهاز التنفسي بجامعة بيرمنغهام، "لقد وجدنا أنه بعد فترة قصيرة من التعرض لدخان السجائر الإلكترونية، تظل الخلايا على قيد الحياة، ولكنها لا تتحرك بفعالية كافية للقيام بوظائفها الدفاعية التقليدية".

وأضاف في تصريحات للموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في الأبحاث الطبية، "الأمر المثير للاهتمام أن الأبخرة التي لا تحتوي على نيكوتين كان لها التأثير السلبي نفسه على الخلايا المناعية تماما، مثل الأبخرة التي تحتوي على نيكوتين".




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