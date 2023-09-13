7 نصائح طبية وقائية لصحة الأطفال والطلاب مع بدء المدارس

يحل العام الدراسي الجديد، ويتبعه حلول فصل الخريف وبرودة الطقس، الأمر الذي يفتح المجال لإصابة الطلبة بالأمراض.



طبيب الأطفال أحمد أبو الكاس قدم -عبر وكالة الأناضول- مجموعة من النصائح تتعلق بحماية الأطفال ووقايتهم من الأمراض مع انطلاق العام الدراسي الجديد نقلتها الجزيرة:



القاعدة الأساسية هي الوقاية خير من العلاج، ولا أنصح الأمهات بشراء أي فيتامينات أو أدوية لتقوية المناعة عند الطفل عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأننا لا نعلم جودة هذا المنتج، فيجب استشارة الطبيب والشراء بوصفة طبية من الصيدليات مباشرة.

نطلب من الآباء والأمهات تعليم الأطفال وتعويدهم على الطريقة الصحيحة لغسل اليدين وكيفية العطس الآمن (تغطية الفم بالذراع أو بمنديل ثم إلقاؤه في القمامة)، وطرق التنظيف بعد استعمال الحمام، فضلا عن تعليمهم كيفية استخدام مواد ومستلزمات النظافة، بحيث يجب أن يراها في المنزل بشكل واضح من دون الاكتفاء بالحديث عنها فقط.

ننصح بوضع مناديل معطرة أو معقمات في حقيبة الطفل أثناء ذهابه للمدرسة، وإرشاده بضرورة مسح وتعقيم كفيه كل 2-3 ساعات لحمايته من الفيروسات.

ننصح بتناول الأغذية الغنية "بأوميغا 3′′، مثل الأسماك والجوز والبقوليات والأفوكادو، والخضروات الخضراء مثل الكرفس والسلق والسبانخ والجرجير والبقدونس كونها غنية بالحديد.

قبل بدء فترة الدراسة، أنصح بإجراء فحوص شاملة لكل طفل، للتأكد من عدم وجود مشاكل في السمع أو النظر غير مكتشفة بعد، كما أوجه بضرورة إجراء تحليل دم في حال كان الطفل يذهب للمدرسة لأول مرة ومراقبة مستوى فيتامين (د) و(ب 12) والحديد والزنك لعلاقتها بتطور المخ وتقوية المناعة.

نحث مديري المدارس على ضرورة تهوية الفصول والقاعات في كل الأوقات وفي كافة فصول السنة، كما ننصح بتقديم بعض الدروس في الهواء الطلق إن كان الطقس جميلا.

الاعتياد على النوم والاستيقاظ المبكر يفيد الأطفال بشكل كبير في الدراسة، كما يعمل على تعزيز صحتهم ونمو أجسادهم.

المصدر : وكالة الأناضول