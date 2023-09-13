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افتتاح مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي الـ 21

9/13/2023 2:29:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



افتتحت وزيرة الثقافة، هيفاء النجار، يوم الثلاثاء 12/9/2023، فعاليات مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي في دورته الـ 21، والذي يستمر حتى 20 أيلول الحالي، على مسرح الشاعر حبيب الزيودي في مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي، بحضور مساعد محافظ الزرقاء الدكتور سعود الحربي، ورئيس مجلس المحافظة الدكتور ماجد الخضري، ونقيب الفنانين الأردنيين محمد يوسف العبادي.
وقالت النجار، خلال افتتاح المهرجان الذي تنظمه جمعية فرقة الزرقاء للفنون المسرحية بالتعاون مع وزارة الثقافة ومجلس محافظة الزرقاء وأمانة عمان الكبرى ونقابة الفنانين الأردنيين، إن هذا المهرجان يعتبر جزءًا من الأنشطة والبرامج الثقافية التي تأتي بالتنسيق الكامل مع مجلس محافظة الزرقاء، مقدرة دعم وجهود الجهات كافة التي أسهمت في المهرجان.
وأضافت أن وزارة الثقافة أخذت على عاتقها مسؤولية دعم الفن والفنانين والثقافة في الحقول كافة، حيث يعتبر الأردن أنموذجاً يحتذى بدعمه للفعل الثقافي وتميزه بالمحبة والصمود والعطاء واستضافته للوفود المسرحية المشاركة، والذي يعكس رعاية ودعم العمل الثقافي ويعتبر ترجمة حقيقية لمعاني الانتماء للأردن والولاء للقيادة الهاشمية.
وأشادت النجار بشخصية المهرجان الفنان محمد العبادي الذي قدم الكثير لمسيرة الدراما الأردنية، بأدواره المتميزة والناجحة.
من جهتها، عبرت رئيسة اللجنة العليا للمهرجان، الفنانة عبير عيسى، عن شكرها وتقديرها لوزارة الثقافة ولنقابة الفنانين الأردنيين، ولمجلس محافظة الزرقاء وللجهات كافة الداعمة للمهرجان، مرحبة بالوفود المسرحية العربية المشاركة.
واشتملت فعاليات الافتتاح، الذي أدارت فقراته الفنانة نجلاء عبد الله، على عرض فيلم قصير عن المسرحيات المشاركة بالمهرجان، كما قدمت الوزيرة درعاً لتكريم شخصية المهرجان لهذا العام الفنان محمد العبادي، في حين افتتحت الوزيرة بازاراً خيرياً لمجموعة من الجمعيات ضم مجموعة من الاكسسوارات والمشغولات اليدوية والمطرزات والمنسوجات والأكلات الشعبية التي عكست الثقافة والتقاليد الأردنية العريقة.
وجرى عرض المسرحية الأردنية "فاصل زمني"، والتي كتبها وأخرجها محمود الزغول، وجسدها الفنانون: عمران العنوز، كامل الشاويش، علاء الحاج عيد، فرح نصار، سارة أبو زهرة، عبد الله خليل، ومحمود الزغول.
وعلى هامش افتتاح المهرجان، قال مساعد محافظ الزرقاء لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن محافظة الزرقاء تزخر بالفن والفنانين والكتاب والمبدعين في الحقول الإبداعية كافة، مؤكداً أن المحافظة تدعم الأنشطة والبرامج والفعاليات الثقافية الرامية إلى إبراز الثقافة الأردنية الأصيلة.
ودعا الحربي إلى ضرورة التنسيق بين الهيئات والجمعيات والأندية الثقافية من أجل تعزيز العمل الثقافي الجماعي، والتركيز على الفعاليات التي تحمل قيمة وجودة فنية عالية، بهدف إظهار الصورة الحقيقية للزرقاء وتفعيل الحراك الثقافي فيها بشكل فاعل ومؤثر.
يشار إلى أن المسرحيات المشاركة بالمهرجان، هي: "فاصل زمني" من الأردن، و" المفقودة" من الجزائر، و"الجندي الأخير" من ليبيا، و"البوابة" من العراق، و"رجال في الشمس" من فلسطين، و"نشرب إذا" من السعودية، و"الحشاشين" من تونس"، فيما تعرض مسرحية "المهطوان" من الأردن خارج المسابقة.بترا



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