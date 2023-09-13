تعرّف على مواصفات أجهزة أيفون 15 الجديدة

أعلنت شركة "آبل" خلال مؤتمرها السنوي، أمس الثلاثاء، عن هواتف آيفون 15 الجديدة، وساعاتها "آبل ووتش 9"، والجيل التالي من "آبل ووتش ألترا 2".



وافتتح المدير التنفيذي للشركة ، تيم كوك، المؤتمر السنوي الذي انتظره عشاق "آبل" في مسرح ستيف جوبز بمقر الشركة في ولاية كاليفورنيا، حيث أعلن عن المنتجات الجديدة للشركة.



وبحسب الشركة، فإن هواتف آيفون 15 ستكون في 4 إصدارات وهي آيفون 15 وآيفون 15 بلس وآيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس.



وسيكون آيفون 15 و"بلس" باللون الأسود والأصفر والوردي والأخضر و الأبيض. وسيدعم آيفون 15 وجميع الإصدارات الجديدة ميزة Dynamic Island (الجزيرة التفاعلية) التي ظهرت لأول مرة في آيفون 14 وآيفون 14 برو ماكس، وهي عبارة عن نافذة صغيرة أعلى الشاشة، يمكن من خلالها عرض النشاط الحالي للجهاز مثل الموسيقى والخرائط والوقت وغيرها.



والهاتف مزود بكاميرا جديدة بدقة 48 ميغابكسل لالتقاط صور فائقة الدقة وهو تقدم هائل من 12 ميغابيكسل في الإصدار السابق، وهو مزود أيضا بمنفذ الشحن من نوع "يو إس بي- سي" USB-C.













الهاتف الجديد يأتي بألوان عدة



ويقول موقع "ياهو" إن الشركة مضطرة لاستخدام هذا المنفذنظرا لأن جميع الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية المباعة في الاتحاد الأوروبي ستحتاج إلى استخدام منفذ الشحن هذا بدءا من العام المقبل.



وآيفون "برو" مزود بنفس المنفذ، بالإضافة إلى أنه سيكون "أول هاتف آيفون مصنوع من التيتانيوم المستخدم في مجال الطيران والفضاء". والهاتف يعمل بشريحة معالج A17 PRO المستخدم في الإصدار السابق لـ"برو". وكلا من برو و"برو ماكس" سيصدران بأربعة ألوان جديدة تشمل التيتانيوم الأسود، والتيتانيوم الأبيض، والتيتانيوم الأزرق، والتيتانيوم الطبيعي.



ويبدأ سعر آيفون 15 من 799 دولارا، و"بلس" من 899 دولارا، و"برو" من 999 دولارا، و"برو ماكس" من 1199 دولارا. وقالت الشركة إن الهواتف ستكون متاحة للبيع بدءا من 22 سبتمبر مع إمكانية الحجز المسبق يوم الجمعة.



كما كشفت "آبل" عن ساعتها الذكية التي تأتي بشريحة معالج S9 تقدم مستوى فائقا من معالجة البيانات، حيث يمكن معالجة البيانات بسرعة دون الحاجة إلى خوادم "آبل". ويبدأ سعر "آبل ووتش" من 399 دولارا.



وتم الإعلان أيضا عن الجيل الثاني الجديد من "آبل ووتش ألترا"، التي تتمتع بزيادة عمر البطارية إلى 36 ساعة، وهي مزودة بشاشة بسطوع 3000 شمعة في المتر المربع. ويبدأ سعرها من 799 دولارا.











الشاشة



يتوفر iPhone 15 وiPhone 15 Pبمقاس6.1 إنش و6.7 إنش،1 ويدعمان ميزة Dynamic Island، وهي طريقة للتفاعل مع الإشعارات الهامة والأنشطة المباشرة.



وتتكيف هذه التجربة بسلاسة لتتيح للمستخدمين رؤية الاتجاه الذي يجب عليهم اتباعه في تطبيق الخرائط، وتسهّل التحكم في الموسيقى. وتصل درجة السطوع القصوى الآن إلى 1.600 شمعة/المتر المربع لتجعل الصور والفيديوهات بوضوح HDR. وفي الشمس، يصل الحد الأقصى لنسبة السطوع في الخارج لغاية 2.000 شمعة/المتر المربع، أي ضعف الجيل السابق.



الكاميرا

نظام الكاميرا المتقدم في iPhone 15 وiPhone 15 Pبدقة 48MP، وباستخدام مستشعر رباعي البكسلات وFoPixels بنسبة 100% للحصول على ضبط تلقائي سريع للعدسة.



وباستخدام قدرات التصوير الحسابي، تتيح الكاميرا الرئيسية للمستخدمين إمكانية التقاط الصور بدقة 24MP في الوضع التلقائي الجديد، وتقدم بذلك دقة لجودة الصورة بحجم ملف عملي ملائم للتخزين والمشاركة.



ومن خلال التكامل الذكي بين الأجهزة والبرامج، يمنح خيار تقريب المسافات 2x للمستخدمين ثلاثة مستويات من التكبير/التصغير البصري - 0.5x و1x و2x - للمرة الأولى في نظام كاميرا مزدوجة في جهاز iPhone.



شريحة A16 بايونك



تقدم شريحة A16 بايونك في أجهزة iPhone 15 وiPhone 15 Pأداءً يتميز بالسرعة والكفاءة، يدعم Dynamic Island، وقدرات التصوير الحسابي.



ومع نواتين فائقتي الأداء تستخدمان طاقة أقل بنسبة 20 %، أصبحت وحدة المعالجة المركزية الجديدة سداسية النوى أسرع من الجيل السابق وتستطيع التعامل مع المهام التي تتطلب أداءً قوياً بسهولة.



وأصبحت وحدة معالجة رسومات الغرافيك خماسية النوى تتميز بنطاق ترددي للذاكرة أعلى، لرسومات غرافيك أكثر سلاسة عند تشغيل الفيديوهات والألعاب.



وبإمكان المحرك العصبي مع 16 نواة الجديد أداء ما يصل إلى 17 تريليون عملية في الثانية، ما يتيح عمليات حسابية أسرع للتعلم الآلي في ميزات مثل النسخ النصي للبريد الصوتي المباشر في نظام iOS 17 وتجارب تطبيقات الجهات الخارجية.



قدرات الاتصال

تقدم تشكيلة iPhone 15 طرقاً جديدة مريحة للشحن، والعثور على الأصدقاء في الأماكن المزدحمة، والبقاء على اتصال أثناء السفر. ويستخدم كلا الموديلين موصل USB-C، وهو معيار مقبول عالمياً للشحن ونقل البيانات، ليصبح من الممكن استخدام الكابل نفسه لشحن iPhone، وMac، وiPad، وAirPods Pro (الجيل الثاني) المحدّثة.



ويمكن للمستخدمين أيضاً شحن AirPods أو Apple Watch مباشرة من iPhone باستخدام موصل USB-C. 7 ويدعم كلا الموديلين MagSafe وشواحن Qi2 اللاسلكية المستقبلية.



يأتي الموديلان بشريحة تكنولوجيا النطاق فائق العرض من الجيل الثاني، ما يتيح لجهازي iPhone المزودين بهذه الشريحة الاتصال بمعدل ثلاثة أضعاف النطاق السابق. ويسمح هذا باستخدام ميزة العثور الدقيق في "أين أصدقائي" ليتمكن مستخدمو iPhone 15 من مشاركة موقعهم والالتقاء حتى في الأماكن المزدحمة.



تم إنشاء ميزة العثور الدقيق باستخدام وسائل حماية الخصوصية نفسها الموجودة في "أين أصدقائي".



تواصل موديلات تقديم تجربة صوت محسّنة في المكالمات الهاتفية، بما في ذلك المكالمات عبر فيس تايم وتطبيقات الجهات الخارجية. وبالإمكان أن يختار المستخدمون نمط عزل الصوت للحصول على صوت واضح، حتى أثناء تواجدهم في أماكن صاخبة.



يحتوي iPhone 15 وiPhone 15 Pعلى شريحة eSIM، البديل من شريحة SIM الفعلية، تقدمها أكثر من 295 شركة اتصالات.



الأسعار والتوفر



سيتوفر iPhone 15 وiPhone 15 P باللون الوردي، والأصفر، والأخضر، والأزرق، والأسود بسعة 128GB، و256GB، و512GB بسعر يبدأ من 3.399 درهما أو 3.799 درهما.



يستطيع العملاء في أكثر من 40 دولة ومنطقة، تشمل أستراليا، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، واليابان، والمكسيك، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة طلب iPhone 15 وiPhone 15 Pمسبقاً ابتداءً من الساعة 5 صباحاً بتوقيت PDT يوم الجمعة، 15 سبتمبر، على أن يبدأ توفر الأجهزة يوم الجمعة، 22 مارس.



سيتوفر iPhone 15 وiPhone 15 Pفي ماكاو، ماليزيا، وتركيا، وفيتنام وفي 17 بلداً ومنطقة أخرى ابتداءً من يوم الجمعة، 29 سبتمبر.



تطور أسعار هواتف آيفون



كما سيتوفر نظام iOS 17 يوم الاثنين 18 سبتمبر كتحديث برامج مجاني.



وستتوفر خدمة +iCloud ابتدءاً من يوم 18 سبتمبر، وستقدم خطتين جديدتين: 6TB بسعر 199.99 درهم شهرياً و12TB بسعر 239.99 درهم شهرياً.



ويحصل العملاء الذين يشترون iPhone 15 أو iPhone 15 Pعلى اشتراك مجاني في خدمة +Apple Arcade وApple Fitness لمدة ثلاثة أشهر باشتراك جديد.



ميزة الطوارئ SOS عبر القمر الصناعي



وتتوفر ميزة الطوارئ SOS عبر القمر الصناعي وميزة تحديد الموقع عبر القمر الصناعي في 14 بلداً، تشمل أستراليا، و النمسا، وبلجيكا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وأيرلندا، وإيطاليا، ولوكسمبورغ، وهولندا، ونيوزيلاندا، و، والبرتغال، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وستتوفر في إسبانيا وسويسرا في وقت لاحق من هذا الشهر.



صممت ميزة طوارئ SOS عبر الأقمار الصناعية وخدمة المساعدة على الطريق عبر الأقمار الصناعية للاستخدام في المساحات المفتوحة مع مجال رؤية واضحة. وقد تؤثر العوائق مثل الأشجار أو المباني المحيطة في الأداء.



يتم إطلاق خدمة المساعدة على الطريق عبر الأقمار الصناعية في الولايات المتحدة بالتعاون مع اتحاد السيارات الأميركي AAA وتتوفر مجاناً لمدة عامين بدءاً من تاريخ تفعيل جهاز iPhone 15، أو iPhone 15 Plus، أو iPhone 15 Pro، أو iPhone 15 Pro Max، أو iPhone 14، أو iPhone 14 Plus، أو iPhone 14 Pro، أو iPhone 14 Pro Max جديد. تتطلب هذه الخدمة عبر الأقمار الصناعية نظام تشغيل iOS 17.- وكالات



