بحيرات فرنسية تصطبغ بالأخضر.. ما السبب؟

بحيرات فرنسية تصطبغ بالأخضر.. ما السبب؟
التاريخ
9/13/2023 2:29:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
اصطبغت بحيرة أرو في جنوب غرب فرنسا بلون أخضر على غرار بحيرات أخرى في جبال البيرينيه عادة ما تكون مياهها صافية، نتيجة خلل في نظامها البيئي نسبه بعض الباحثين إلى سمكة غازية صغيرة أدخلها الصيّادون على البحيرات، بحسب ما اشارت "فرانس برس".
وقالت عالمة الأحياء والمهندسة في معهد البوليتكنيك الوطني في تولوز بجنوب غرب فرنسا أدلين لوايو لوكالة "فرانس برس": "حين نرى أسماكاً في البحيرات الجبلية، نرى نظاماً بيئياً مبلبلاً".
وقد أدخل البشر الأسماك إلى البحيرات الجبلية قبل قرون، وعلى الأرجح بحدود القرون الوسطى، أولاً كمصدر طعام لمربّي المواشي، ثم بشكل مكثف أكثر لإمداد المطاعم والفنادق في المدن التي تحوي منتجعات. -وكالات
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