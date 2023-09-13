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بحيرات فرنسية تصطبغ بالأخضر.. ما السبب؟

9/13/2023 2:29:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اصطبغت بحيرة أرو في جنوب غرب فرنسا بلون أخضر على غرار بحيرات أخرى في جبال البيرينيه عادة ما تكون مياهها صافية، نتيجة خلل في نظامها البيئي نسبه بعض الباحثين إلى سمكة غازية صغيرة أدخلها الصيّادون على البحيرات، بحسب ما اشارت "فرانس برس".






وقالت عالمة الأحياء والمهندسة في معهد البوليتكنيك الوطني في تولوز بجنوب غرب فرنسا أدلين لوايو لوكالة "فرانس برس": "حين نرى أسماكاً في البحيرات الجبلية، نرى نظاماً بيئياً مبلبلاً".






وقد أدخل البشر الأسماك إلى البحيرات الجبلية قبل قرون، وعلى الأرجح بحدود القرون الوسطى، أولاً كمصدر طعام لمربّي المواشي، ثم بشكل مكثف أكثر لإمداد المطاعم والفنادق في المدن التي تحوي منتجعات. -وكالات




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