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عبير عيسى توضح لـالغد سبب قصة شعرها اللافتة (صور)

9/13/2023 2:29:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عزيزة علي






لفتت الفنانة الأردنية عبير عيسى يوم أمس، خلال افتتاح مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي في دورته الـ 21، الأنظار بقصة شعرها اللافتة والجريئة.





وتفنيدًا للأقاويل التي أشيعت حول قصة شعر الفنانة منها مرضية أو لأدوار فنية؛ وضحت الفنانة في تصريح لـ"الغد"، أنها لا تعاني من أي مرض أو مشكلة صحية دفعتها لحلق شعرها بطريقة غريبة.






وأضافت قائلة" قمت بذلك من باب التغيير والجرأة والحمد الله ولا أعاني من أي مرض ما كما سمعت من آراء الناس".






وأكدت عيسى أن قصة الشعر ليس لها علاقة بدور تؤديه في أي عمل فني حالي أو مقبل".





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