مذيعة مصرية تقدم برنامجها بفستان زفاف.. وتطلب عريساً (فيديو)
التاريخ
9/13/2023 2:29:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
فاجأت مذيعة مصرية مشاهدي برنامجها بالظهور بفستان زفاف على الهواء، كما طلبت عريسًا لنفسها على الهواء.
وفي التفاصيل، ظهرت المذيعة آمال كمال بفستان زفاف ووضعت على رأسها تاجاً أبيض، وذلك على شاشة قناة "الحدث اليوم" المصرية.
وقالت المذيعة إنها ستخصص حلقة برنامجها للحديث عن الزواج ومشكلاته في مصر، مشيرة إلى أنها أرادت التفكير خارج الصندوق لنقد عادات المجتمع وتقاليده.
وأضافت أن موضوع الحلقة "يهمّ كل فتاة وسيدة في ظل صعوبة الزواج بسبب المغالاة في المهور": "نريد أفكارا خارج الصندوق، لأن العادات والتقاليد تؤخرنا، ولا حرج إذا طلبت المرأة زوجاً لنفسها".
ومضت تقول: "لا حرج إذا وجدت امرأة مطلقة أو أرملة رجلًا شهمًا أن تطلب منه الزواج، السيدة خديجة هي مَن طلبت الزواج من الرسول عليه الصلاة والسلام، والزواج قديمًا في زمن الرسول كان مشروعًا ناجحًا".
واستنكرت المذيعة المصرية ارتفاع نسب الطلاق بين المتزوجين الجدد، قائلة: "اليوم الطلاق قد يحدث بعد 6 شهور من الزواج"، داعية الشباب والشابات إلى التيسير في إجراءات الزواج والمهور وعدم التشدد والمغالاة. -وكالات
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