مذيعة مصرية تقدم برنامجها بفستان زفاف.. وتطلب عريساً (فيديو)

فاجأت مذيعة مصرية مشاهدي برنامجها بالظهور بفستان زفاف على الهواء، كما طلبت عريسًا لنفسها على الهواء.



وفي التفاصيل، ظهرت المذيعة آمال كمال بفستان زفاف ووضعت على رأسها تاجاً أبيض، وذلك على شاشة قناة "الحدث اليوم" المصرية.



وقالت المذيعة إنها ستخصص حلقة برنامجها للحديث عن الزواج ومشكلاته في مصر، مشيرة إلى أنها أرادت التفكير خارج الصندوق لنقد عادات المجتمع وتقاليده.







وأضافت أن موضوع الحلقة "يهمّ كل فتاة وسيدة في ظل صعوبة الزواج بسبب المغالاة في المهور": "نريد أفكارا خارج الصندوق، لأن العادات والتقاليد تؤخرنا، ولا حرج إذا طلبت المرأة زوجاً لنفسها".







ومضت تقول: "لا حرج إذا وجدت امرأة مطلقة أو أرملة رجلًا شهمًا أن تطلب منه الزواج، السيدة خديجة هي مَن طلبت الزواج من الرسول عليه الصلاة والسلام، والزواج قديمًا في زمن الرسول كان مشروعًا ناجحًا".



واستنكرت المذيعة المصرية ارتفاع نسب الطلاق بين المتزوجين الجدد، قائلة: "اليوم الطلاق قد يحدث بعد 6 شهور من الزواج"، داعية الشباب والشابات إلى التيسير في إجراءات الزواج والمهور وعدم التشدد والمغالاة. -وكالات