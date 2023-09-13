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قرطاج السينمائي يستضيف الأردن في سينما تحت المجهر بدورته34

9/13/2023 2:29:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن القائمون على أيام قرطاج السينمائية على أن الأردن سيكون ضيفا في “سينما تحت المجهر 2023“ في دورته الرابعة والثلاثين و التي تعقد من 28 اكتوبر الى 4 نوفمبر 2023.

واختبر الأردن كونها صاحب التجربة السينمائية العربية الناشئة والتي تشهد تطورا واعدا بفضل دينامكية جديدة تدعم السينما وتعكس جودة أفلامها.

كما اختارت أيام قرطاج السينمائية تسليط الضوء على بلدين اثنين أحدهم افريقي والثاني عربي.
وسيكون البلد الضيف للدورة الجديدة سيكون السينغال، صاحبة أول تانيت ذهبي والذي توج به عصمان صمبان سنة 1966 عن فيلمه الروائي الطويل الأول La Noire de.


ومن المنتظر أن تحتفي هذه الدورة بسينما السينغال والأردن بحضور وفود رسمية وبرمجة تتخللها تكريمات لوجوه سينمائية، وعروض أفلام وتعبيرات فنية أخرى تشكل إلى جانب الفن السابع، ملامح من الهوية الثقافية للبلدين.



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