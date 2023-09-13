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بعمر الـ46.. شاكيرا تعتزم ولادة طفلها الثالث بحلول 2024

9/13/2023 2:29:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكدت وسائل إعلام إسبانية أن النجمة الكولومبية شاكيرا تريد بدء العام الجديد 2024 بضم فرد جديد إلى عائلتها الصغيرة، وهذه المرة تتمنى أن تكون طفلة.

كشفت صحيفة "إل ناسيونال دي كاتالونيا" أن شاكيرا تخطط لإنجاب طفل جديد، ونظرًا للخطر الذي قد تتعرض له صحتها لولادة طفل جديد بعمر الـ 46، فهي تستعد لاختيار أم بديلة لحمل طفلها.

وهذه الادعاءات مبنية على تنبؤات المنجمة الكوبية "مهوني فيدينتي" ، إذ أشارت إلى أن شاكيرا ستنجب طفلة ليس نتيجة علاقة حب، بل عبر عملية تأجيل الأرحام.


وأضاف الموقع أن شاكيرا لا ترغب في أن يولد الطفل الجديد في برشلونة، لهذا السبب تخطط لإنجاب طفلها الثالث في ميامي بالولايات المتحدة.

وزعم الموقع أن علاقة شاكيرا ببطل سباق سيارات فورمولا 1، لويس هاميلتون، التي انتشرت خلال الأشهر الماضي، انتهت بسبب صعوبة حمل شاكيرا وهي بعمر الـ 46.

يُشار إلى أن شاكيرا لديها طفلين هما ميلان وساشا من حبيبها السابق اللاعب الإسباني جيرارد بيكيه.

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