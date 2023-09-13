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المراهقة.. حينما تتبدل السلوكيات فما دور الأهل لتخطي المرحلة بسلام؟

9/13/2023 2:28:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
زينة علاء






عمان- ما بين الطفولة والرشد هناك مرحلة انتقالية تسمى "المراهقة" تظهر بها تغيرات عدة، من ناحية العقل والجسم والفكر، إضافة إلى التقلبات النفسية.
ليس لفترة المراهقة سن محددة، فقد تختلف من شخص لآخر، ولكن في الغالب تتراوح بين سن 12-19 عاما، ومن الممكن أن تبدأ قبل ذلك عند الإناث، وتتمثل عموماً بتغيرات معروفة مثل تغير ملامح الجسم، خشونة الصوت عند الذكور.
ولكن ليس لهذه التغيرات تأثير بقدر تأثير التغيرات النفسية والتي تقود المراهق إلى العناد والعنف بشكل كبير والبحث عن الذات، لكنها ومهما بلغت يجب أن ندرك كيفية التعامل مع المراهق بدلا من محاولة قمعه، مثل: توجيهه نحو ممارسة الأنشطة، كالرياضة، ركوب الخيل والسباحة أو المطالعة، وهذا ما يتفق عليه خبراء.
جود (16عاماً)، كأقرانها بهذا العمر انجذبت لمتابعة العديد من تطبيقات مواقع التواصل، لكن بشكل مبالغ به والذي يتمثل بقضاء ساعات طويلة بتقليب صفحات المواقع؛ لكنها لم تلاحظ أنها انعزلت عن العالم المحيط بها، جراء انغماسها الكبير بهذا العالم الوهمي، ما أدى إلى قلق والديها وانزعاجهما.
اختار والدا جود الحوار والتفاهم الإيجابي، ونجحا بإقناع ابنتهما بتفريغ طاقاتها بما هو مهم، من خلال النقاش حول كيفية تنظيم وقتها وتعزيز مهاراتها، بدلا من قضاء أوقات طويلة بلا جدوى.
وبحسب الاختصاصية النفسية نورة صلاح، فإن هناك أسئلة وجيهة يجب الإجابة عنها مثلا، كيف نحسن من حياة المراهق؟ كيف نسعى لتطوير شخصيته للأفضل؟ في البداية يجب أن نفهم طبيعة مرحلة المراهقة، هل هي مرحلة استقبال؟، غالباً لا، فالتعليم هنا يكون تعليم النمذجة والمقصود بأنه ليس لدى المراهق استعداد للجلوس وسماع المحاضرات. "بالتالي، يجب علينا نحن أن نقوم بهذا السلوك كي يتعلمه المراهق، مثلا إذا كنت أريد إبعاد ابنتي عن شيء ما سأحاول قدر الإمكان أن أقدم لها الحل البديل، أحببها به من دون أن تشعر بذلك إلى أن تعتاد". بحسب الاختصاصية صلاح.
وتضيف، أو من باب آخر تعليم المراهق قيمة الجلوس مع الأهل على الطعام، إذ نقوم بتحديد وقت للطعام مع الإصرار على وجود الجميع، ومحاولة خلق نوع من المتعة، أي على سبيل المثال، أن تشاركهم ما لديك عن طريق خلق حوارات معهم حتى ولو كانت وهمية، أن تحدثهم عن شيء صادفك في يومك، تسمع آراءهم بعد ذلك تبدأ بالحوار.
ويذكر الشاب محمد (24عاما)، تجربته في مرحلة المراهقة قائلا: "عندما كنت في (16) من عمري كنت شخصا عصبيا جدا ولا أحتمل أي كلمة من أي شخص أو أن يعارضني شخص ما، حتى ولو لم أكن على صواب، كنت أقوم بتكسير الأشياء في المنزل، أضرب إخوتي الصغار، أغضب أمي وأبي، حتى إن جاء أحد لزيارتنا خرج منزعجا من تصرفاتي، وأذكر أنني قد قمت بكسر يد أحد أطفال الحي من دون سبب يذكر، ما أثار غضب الجيران وحاولوا إخراجنا من الحي".
ويضيف، "أصدقائي ابتعدوا عني، أساتذة المدرسة لا يتحملونني في الصف حرفياً، لا أحد يتقبل وجودي.. الناس صارت تشوفني وتتعوذ مني، مر الكثير من الوقت وأنا مستمر بالأذى والحياة بلا هدف أو معنى، ولكن بعد مرور العديد من الأشهر بدأ الموضوع يؤثر على صحتي ونفسيتي بشكل سلبي، بدأت أفكر محاولا معرفة الخلل، لم ابتعد الجميع عني؟ لم أصبحت وحيدا والجميع ينفر مني؟ هل يعقل أن الجميع على خطأ وأنا الوحيد الذي على صواب؟ لم أستطع الوصول إلى أي شي وحدي".
ويكمل، "استدعيت أحد أصدقائي لمساعدتي، شرحت له الموضوع كاملا واعترفت بضعفي أمامه، نصحني بالابتعاد عن العصبية والالتزام بالعبادات والمشي ساعة يوميا قبل غروب الشمس، كما عرض علي الذهاب بصحبته إلى ناد لكرة القدم وافقت وذهبت، وأصبحت عضوا مسجلا في النادي، ومنذ ذلك اليوم، ومن دون مبالغة أصبحت شخصا آخر، تغيرت نظرة الناس تجاهي، أصبحت شخصا محبوبا واعيا مدركا، أميز الخطأ من الصواب، التزمت بنظام غذائي، خرجت لتسلق الجبال يوميا، أحاول البحث واكتشاف عادات جديدة مفيدة لألتزم بها، أبحث عن أي شيء مفيد وأتعلمه، وحالياً أنا بقمة الفخر والسعادة بنفسي وبما وصلت إليه".
أما الطالبة غنى (18 عاما)، فلطالما فضلت الجلوس بمفردها مع هاتفها المحمول، ولم تكن لديها الرغبة برؤية الآخرين أو الحديث معهم، كما تتجنب التجمعات العائلية أو تجمع الصديقات، إذ تفرح وتجد الراحة في الجلوس وحيدة فقط، وعليه تلقت العديد من الكلمات المؤذية مثل "متوحدة وانطوائية وغيرها"، إلا أن الأمر لم يؤثر عليها بشكل كبير.
وتروي غنى الموقف الذي أخرجها من حالتها الانطوائية بقولها: "عندما كانت برفقة عائلتها في زيارة لمعرض الكتاب، مؤكدة أنا دخلت بتردد كبير "قدم للأمام والأخرى للخلف" بحسب وصفها، لكن شيئا ما قد شعرت به جعلني أتقدم وأتفحص المكان، بدأت بتقليب النظر وقراءة عناوين الكتب، وقد أعجبني الكثير منها إلى أن قال والدي: "لا تحكم على الكتاب من غلافه، لم أقتنع بما قال كما أنني لم أفهم، تناولت كتابا ما وبدأت بالقراءة، جذبتني المقدمة كثيراً واشتريت الكتاب وانتهيت من قراءته خلال يومين فقط".
ومنذ ذلك اليوم، حدث التغير الجذري بيوميات غنى، إذ أصبحت تذهب إلى المكتبة تجلس مع القراء وتناقشهم بعدما كانت التجمعات والنقاشات أكبر مخاوفها، كما صممت مكتبة مصغرة في غرفتها، وأصبحت تقرأ الكتب المفيدة وتفسرها وتدون مقتبسات منها، وهي الآن تقرأ يومياً بشغف وحماس لا ينطفئان.
وهذا ما تؤكده الاختصاصية صلاح، ضرورة تغيير السلوك السلبي بقولها: "يتم التغيير بتحفيز المراهق على عادات وسلوكيات صحيحة أو بديلة للتصرفات الآنية لديه، يجب أن يكون لدى الآباء نفسا طويلا، بعدم التسرع بالحكم عليه، أو معاقبته، وأن يعلم الآباء أنه من المؤكد لن يتقبل هذا التغيير من البداية، ومن الممكن أن يخطئ وهذا طبيعي، وهنا نحتاج إلى الصبر.
ويتفق دكتور الإرشاد النفسي والاجتماعي حسين الخمايسة، مع الاختصاصية صلاح، بأن فترة المراهقة فترة يصعب التعامل معها، إذ يكون المراهق حساسا نوعاً ما، لذلك يفضل دائماً أن يتعامل الوالد والوالدة مع أبنائهم في هذه المرحلة بطريقة أكثر إحتواء من قبل، كأن تصاحب ابنك وتتعامل معه كصديق أكثر من كونك والده، وتجنب فرض السلطة عليه أو مراقبة أخطائه أو أن تجعله آلة لتنفيذ الأوامر (افعل ولا تفعل)، فما يميز مرحلة المراهقة أنها مرحلة انتقالية ما بين الطفولة والشباب بمعنى أنها في المنتصف.
ويشرح، هنا يأتي دور الأهل في الاحتواء، بأن تعرف رغبات الابن أو ميوله، ماذا يفضل وماذا يكره، وعدم إجباره على شيء ليس لديه رغبة به، مثلاً في عمر (16عاماً) مرحلة تصنيفات الثانوية العامة "العلمي- الأدبي- الصناعي- الفندقي.." يجب عليه تعبئة الطلب وفق ميوله أو اختياره.
وينصح الآباء بقوله: "إذا قمعت حلم ابنك وأجبرته على أن يفعل شيئا خارجا عن رغبته، أولا: سيفعله بطريقة غير صحيحة أو أنه لن يكمله حتى النهاية، وثانيا: تبدأ بخلق الفجوة ما بين الابن والأسرة، وتتفاقم بسلوك العناد وعدم الإنصات لكلمات الأب والأم".
ويوضح الخمايسة، إقناع الأهل يأتي من الاحتواء، فإذا أنصت لابنك وتكلمت معه بالطريقة التي تجذبه إليك، تسمعه ويسمعك، ثم تبدأ بالترغيب بالعادات الحسنة، وكذلك ذكر مساوئ العادات السيئة حتى يدرك الابن حقيقة تصرفاته، فإذا رغبت بإبعاد ابنك عن رفاق السوء مثلا، ليس عليك أن تأتي مباشرة وتجبره بقول: (اقطع علاقتك بفلان، لا ترافقه)، عليك أن تأتي إليه بأسلوب الحوار مثلاً: (أنا بحب أسمع عن أصحابك، بحب أشوف مين بتصاحب، عندك الصاحب الفلاني شفت عليه حركات سيئة، يعني أنا ما بدي تقطع علاقتك فيه لأني حكيتلك)، تستطيع أن تجعله يتأكد بنفسه أن هذا رفيق سوء حقاً، وبذلك تجعله يتحمل مسؤولية قراره".
ويختم، دائماً نؤكد أن الابن في هذا العمر يحتاج الى احتواء، يريد أن يتخذ القرار بنفسه، يريد الشعور بأنه حر غير مجبر، في الوقت ذاته، الابتعاد عن التعنيف، وألا نجعله يتخذ قرارا معينا لأننا نريد ذلك، بل نحاول فقط أن نجعله يفهم الصواب ليتخذ القرار بنفسه.



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