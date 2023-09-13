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الأسئلة الفضولية.. تعد على الحدود الشخصية ومساحات الخصوصية

9/13/2023 2:28:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رشا كناكرية






عمان- لعل العديد من الأفراد يصادفون في كل يوم "شخصا فضوليا" يوجه موجة من الأسئلة تخترق الخصوصية، سواء خلال التنقل في المواصلات العامة، وفي أماكن العمل وحتى ضمن مناسبات عامة وخاصة. قد تبدو هذه المواقف للبعض أمرا طبيعيا، بينما آخرون قد يجدونها تجاوزا للحدود الشخصية واعتداء على الخصوصية والمساحة الخاصة.
ويلعب التواصل دورا مهما في الحياة، وفي علاقاتنا الإنسانية بشكل خاص، لكن يبقى هنالك خط فاصل مع الآخرين وهو الاحتفاظ بالخصوصية، بعيدا عن فضول أشخاص بأسئلة تطفلية تشعر الإنسان المقابل بالضيق.
وهنالك من يستطيع تجنب هذه النوع من المحادثات بمهارة، في حين يقع البعض بفخ فضول الآخرين بسبب الخجل، وآخرون يظهرون استياءهم بسبب محاولة كسر حاجز الخصوصية، ويبقى السؤال: كيف نخرج من هذه الحوارات بطريقة نتجاوز بها هذا التطفل العفوي ونحمي الفرد حدوده الشخصية.
وتعبر عبير عبدالله (29 عاما) عن كرهها لركوب المواصلات العامة خوفا من الجلوس بجانب شخص فضولي يغرقها بأسئلة لا تريد الإجابة عنها، فقد مرت بعدة مواقف كهذه من قبل التي تبدأ بسؤال عادي وبسيط ولا تعلم كيف تنجر لأسئلة أخرى شخصية.
وتعترف عبير انها تخجل من عدم الرد، خاصة اذا كانت سيدة كبيرة بالعمر تتبادل الحديث معها ولذلك تستجيب لأسئلتها بدافع الاحترام، ولكنها لا تنكر أنها تنزعج من كمية الأسئلة الشخصية بداية عن عمرها ودراستها ولما لم تتزوج بعد.
وتذكر عبير أنها في إحدى المرات توقفت في غير محطتها فقط هربا من هذه الأسئلة فلا تعلم كيف تتجنب هذا التطفل، وتحاول أن تجلس لوحدها بقدر الإمكان كما تضع سماعات الهاتف بادعاء أنها مشغولة لكي لا تتلقى أي سؤال.
بينما سامي( 33 عاما) قد عانى هذا الأمر مع زميله في العمل وتجمعهما علاقة العمل فقط، وبالرغم من ذلك فقد حاول أكثر من مرة تجاوز حدوده بتوجيه بعض الأسئلة الخصوصية التي أزعجته.
ويذكر سامي أنه في إحدى المرات كان سيصب غضبه عليه، ولكنه تمالك نفسه فلم يكن يريد أن يحرجه وفي البداية حاول الإجابة بطريقة مختصرة، متأملا بأن يدرك أنه لا يريد مشاركة معلومات عن حياته معه لكن الادعاء والصمت لم ينجح معه، ليصارحه بانزعاجه من هذه الأسئلة ويوقفه عند حده.
ومن الجانب الاجتماعي يبين الدكتور محمد جريبيع أن جزءا من طبيعتنا كمجتمع "الفضول"، وسبب ذلك يعود لتركيبة المجتمع التي تعطي الفرد مساحة بأن يتدخل بتفاصيل الآخر، فالالتقاء بالشخص وسؤاله عن أسمه وعائلته سيقود لسيل من أسئلة أخرى وهذا سببه تركيبة المجتمع المتقاربة.
ويوضح جريبيع أن هذه الأسئلة الأولية والفضول هي مدخل للحديث، بمعنى أن الفرد يطرح السؤال لمعرفة معلومات أكثر عن الآخر، ولكن النقطة الأهم في هذا الأمر أن هنالك من يسمح بذلك وأخر لا يفتح المجال ويختار أن لا يجيب عن هذه الأسئلة.
ويلفت جريبيع الى أن الرد من عدمه يعتمد بالدرجة الأولى على الشخص نفسه وهل يسمح بالتدخل في خصوصيته أم لا؟، منوها أن "الخجل "هو من يحكم الأغلبية الذي يقود للإجابة عن كثير من الأسئلة.
ويشير جريبيع الى أن هنالك أكثر من طريقة يمكن للفرد من خلالها أن لا يسمح للآخر بالتدخل في خصوصيته بداية بالادعاء بأنه مشغول، وبذلك يعبر عن امتعاضه من دون أن يجرح بالكلام أو الإجابة باختصار، بحيث تقفل مداخل لمحادثة.
وينوه جريبيع أنه في بعض الأحيان تكون الإجابة مدخل للاستمرار، لافتا إلى أن هنالك شخصيات بطبيعتها حتى وإن لم تكن على معرفة بالآخر تتحدث بكل شيء، وبرأيه أن السبب يعود للرغبة في التعبير عن النفس وهذا ايضا أحد الأسباب التي يعاني منها الفرد بحكم التربية والتنشئة التي لم تسمح له بأن يعبر عن نفسه بالطريقة الصحيحة.
ولذلك عندما يجد الفرد فرصة للتعبير يعبر بصرف النظر من أمامه، ويتحدث بكل شيء، مؤكدا ذلك بقوله "هنالك أشخاص تلتقي فيهم للمرة الأولى وفجأة تعلم كل ما يدور في حياتهم من دون أن تسألهم حتى".
ويؤكد جريبيع أن هذا يعد دليلا على أن الأفراد بحاجة لعلاقات مريحة، ومساحات لا يجدونها عند الأشخاص الذين يرتبطون معهم، سواء صداقة أو صلة قرابة ولذلك قد يتحدثون عن كل شيء مع أشخاص لا يعرفونهم.
ويقول جريبيع "بشكل عام في مجتمعنا وبحكم التركيبة القريبة من بعضها، قد تعد إشكالية بحد ذاتها" وبالرغم من أن هنالك جوانب إيجابية، ولكن في بعض الأحيان يكون لها جوانب سلبية وأهمها اختراق الخصوصية وحتى في مجال العمل قد يعتقد الآخر أن رؤيته لزميله كل يوم ضوء أخضر ليطرح أسئلة شخصية.
ويشير جريبيع الى أن مهارات الانسحاب مهمة في هذه الحالة، وهي جزء من مهارات الاتصال وكذلك الاحتواء بمعنى أنت ترى شخصا فضوليا وتكون لديك مهارة بالخروج من هذه المحادثة. ومن جهة أخرى يبين أن جزءا من "ثقافة الواسطة"، وطلب خدمة معينة يقود لأسئلة متعددة، فيها كسر للحواجز.
ووفق جريبيع أنه لا شك أن هذا الفضول أثره سلبي على المجتمع ويخترق مساحة للفرد لأنه يسأل في أشياء لا تخصه، مضيفا أنها قد تسبب الإحراج للطرف الآخر.
ويبقى الفضول أمرا لا يستساغ عند الكثيرين، فحياة الفرد الخاصة ملك له وحده وليست كتابا مفتوحا لأحد، وليس مضطرا للإجابة على أسئلة الآخرين حتى لو كانت بدافع الاهتمام وتمضية الوقت.




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