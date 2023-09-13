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أبو شعيرة يناقش واقع الدراما وأهميتها بصناعة الوطن والإنسان

9/13/2023 2:27:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عزيزة علي






عمان- أقام منتدى النقد الدرامي ندوة بعنوان "الدراما الأردنية: واقع وطمحوح"، قدمها المخرج والممثل حسن أبو شعيرة، وادارتها أستاذة الأدب والنقد الحديث في جامعة الزيتونة الأردنية الدكتورة صبحة علقم، وذلك في المكتبة الوطنية.
طرحت علقم في بداية الندوة مجموعة من التساؤلات لتضعها أمام الفنان أبوشعيرة لتكون محاور للحديث في المحاضرة، متساءلة عن حضور الدراما الأردنية البسيط في الشاشات العربية وتساءلت إن كان يعود ذلك إلى الممثل او النص أو الإنتاج، وأضافت أين أمجاد الدراما الأردنية؟! أين مسلسلات "بير الطي، السقاية، الكف، المخرز"، ما الذي جرى للدراما الأردنية وسار بها وفيها إلى الخلف بعد سيطرتها على الشاشات العربية سنوات كثيرة؟! من المسؤول عن هذا؟! وكيف نعود بها إلى الأمام؟!.
وقالت علقم "إننا بحاجة إلى تضافر جميع الجهود الرسمية والخاصة والفردية والعامة للخروج من دائرة الحضور الباهت للدراما الأردنية إلى الحضور القوي إيمانا منا بأهمية الدراما في صناعة الوطن والفرد وتشكيل هويته وقدرتها أن تكون رافدا مهما من روافد الدخل الوطني".
من جانبه تحدث أبو شعيرة عن الموضوع الدراما وأهميتها في صناعة الوطن والإنسان، قائلا: الدراما هي شكل رفيع وأساسي في قراءة المجتمع وإعادة إنتاجه، وهي أسرع وسيلة لإيصال الرسائل الحياتية والمجتمعية للمشاهد وهي من أهم وسائل الحفاظ على الهوية الوطنية، وتعزيز الولاء والانتماء للوطن، فالدراما صناعة مهمة ومشروع اقتصادي مهم في بناء جسم الوطن، فإذا أردنا أن نعرف شيئا عن شعب معين علينا أن ننظر إلى أعماله الدرامية المنتجة محليا، فهي تعكس لك كل شيء داخل هذا المجتمع سلبا وإيجابا.
ثم تحدث أبو شعيرة عن الدراما الأردنية من منطلق ان الاعتراف بالسلبيات قد يقود إلى الأفضل، فالدراما الأردنية حاليا ليست وثيقة قابلة للدرس والاستقصاء، ولاتعبر عن معاناة مشاهديها وطموحاتهم، بينما استطاعت على مدى عقدين من الزمن1970-1990 أن تحتل الريادة الأولى بامتياز جنبا إلى جنب مع الدراما السورية، إذ لم يكن هناك دراما سورية أو خليجية.
ورأى أبو شعيرة أن سبب ذلك كان الشغف الذي يعمل فيه الممثل والمخرج والمنتج والكوادر الفنية العاملة، الشغف المرتبط بالإرادة والعزيمة والتفاؤل الذي جعل التلفزيون الأردني وأعماله الدرامية في الصدارة ومحط أنظار المنتجين العرب على الرغم من قلة الإمكانات المالية والأجهزة الهندسية المتطورة، مشيرا إلى أنه في هذين العقدين تملكنا مكونات الدراما الناجحة كلها من كاتب مثقف ونص هادف ومخرج واع ومنتج قادر وممثلين أكفاء وطاقم إداري وفني متميز كلهم كانوا يعملون بعشق الهواية ولكن باحتراف مهني.
وأشار أبو شعيرة إلى أن الدراما الأردنية الآن تمر بأسوأ مراحلها على الإطلاق وذلك لأسباب متعددة منها: "كثرة المتطفلين، الدخلاء، الأدعياء على الدراما"، وافتقارها للأشخاص المؤهلين القادرين الحديث عن معاناتها، وضعف أعمالها، فقد أصبحت بدون محتوى ولارسالة، وفقدت مخرجها القادر وممثلها المتميز، ناهيك عن تدخل بعض المنتجين وقنوات التلفزيون العربية في الدراما الأردنية وتفريغها من رسالتها ومحتواها، فلم تعد تحاكي الواقع المعاش، والأهم عدم وجود حركة نقدية واعية تواكب الأعمال الدرامية وتوجهها.
ورأى أبو شعيرة أنه من اجل أن نرتقي بالدراما الأردنية وعودتها إلى الصدارة من جديد يجب أن تكون للدراما الأردنية وزارة وميزانية معروفة من ميزانية الدولة - تنظيم مؤتمر وطني فني كبير تتبناه الحكومة لمناقشة أحوال الدراما الأردنية وكيف تصل بها إلى الطموح المطلوب - العمل على توفير الظروف الملائمة للفنان الأردني ليبدع من تأمينات معيشية وحوافز - وأن يلتزم التلفزيون الأردني والإذاعة الأردنية بإنتاج أعمال درامية محلية مدروسة على مدار السنة وليس شهر رمضان.
ويذكر أن حسن أبو شعيرة ممثل ومخرج أردني، حصل على دبلوم معهد المعلمين، ثم ليسانس (الفلسفة والإجتماع)، له العديد من الاعمال الدرامية من أهمها كممثل في الدراما التليفزيونية: (دليلة والزيبق) 1976، (قمر البر والبحر) 1982، (المناهل) 1987، و(بير الطي) 1990، وأخرج أبوشعيرة عدة مسلسلات تليفزيونية من أهمها: (أنا ودموعي)1975، (طيور بلا أجنحة) 1984، (ابن حران) 1990، و(عبرات وحنين) 2012.
وحصل على العديد من الجوائز منها جائزة أفضل ممثل مسرحي في مهرجان المسرح الدولي في إيران عن دور (هجرس) في مسرحية الزير سالم، جائزة أفضل إخراج للبرنامج التربوي (المناهل) في مهرجان تون، جائزة أفضل برنامج خليجي متكامل للأطفال (مدينة الأطفال) مهرجان النادي الأهلي في دبي، جائزة أفضل عمل خليجي متكامل للأطفال (مدينة الأطفال) مهرجان البحرين،الجائزة الذهبية لأفضل عمل عربي متكامل للأطفال (مدينة الأطفال) مهرجان تونس مناصفة مع مصر، وسام وزارة الإعلام العُمانية عن إخراج مسلسل عمان في التاريخ.



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