تعطل مركبة شحن يُسبب كثافة مرورية داخل نفق المدينة الطبية
التاريخ
9/13/2023 2:27:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تسبب تعطل مركبة شحن صباح الأربعاء، داخل نفق المدينة الطبية للسير المتجه نحو دوار الشعب، غربي العاصمة عمان، بكثافة مرورية مؤقتة، وفق إدارة السير.
وقالت إدارة السير، إن كوادرها متواجدة في الموقع للتعامل مع أثر التعطل على حركة السير، وتسيير الحركة المرورية وتنظيمها، داعية السائقين توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات رقباء السير.
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