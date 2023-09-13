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تعطل مركبة شحن يُسبب كثافة مرورية داخل نفق المدينة الطبية

9/13/2023 2:27:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تسبب تعطل مركبة شحن صباح الأربعاء، داخل نفق المدينة الطبية للسير المتجه نحو دوار الشعب، غربي العاصمة عمان، بكثافة مرورية مؤقتة، وفق إدارة السير.
وقالت إدارة السير، إن كوادرها متواجدة في الموقع للتعامل مع أثر التعطل على حركة السير، وتسيير الحركة المرورية وتنظيمها، داعية السائقين توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات رقباء السير.






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