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المياه: ردم 3 آبار مخالفة في الجيزة والحسا والرمثا

9/13/2023 2:27:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه إن كوادرها التفتيشية لدى وحدة الرقابة الداخلية رصدت حفارة تقوم بأعمال حفر مخالف في الرمثا داخل منزل.
وبينت الوزارة، اليوم الأربعاء، أنه بالتنسيق مع مديرية الأمن العام من خلال المنسق الأمني لدى سلطة المياه وكوادر مديرية الأحواض جرى مداهمة الموقع الاثنين وضبط الحفارة المخالفة أثناء قيامها بحفر بئر مخالفة، مبينة أنه جرى أيضا ضبط سرقة كهرباء من أحد الخطوط المجاورة للموقع حيث تم التنسيق مع شركة الكهرباء بالخصوص.
وبالتفاصيل بينت سلطة المياه أن شخصا قام بتصنيع حفارة مخالفة بالتعاون مع أشخاص فنيين وتم تجهيز موقع الحفر والبدء بحفر البئر المخالف لأعماق أكثر من 50 مترا حيث تم إزالة كافة الأدوات والمباشرة بردم البئر المخالف وعمل المضبوطات الخاصة بالواقعة وحجز الحفارة والأدوات المضبوطة.
من ناحية أخرى ضبطت الكوادر الفنية في مديرية الأحواض بئرا مخالفة في منطقة حوض الجيزة جنوب عمان يقوم بضخ المياه لتزويد مزارع ، وكذلك تم ضبط بئر مخالفة أخرى في حوض الكرك منطقة الحسا يزود مزارع حيث تم ردم الآبار المخالفة وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة .




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