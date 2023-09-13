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هل يعود الأردن للتوقيت الشتوي؟.. مصدر حكومي يجيب

9/13/2023 2:27:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال مصدر حكومي، اليوم الأربعاء، إنه لا عودة للتوقيت الشتوي، في الجمعة الأخيرة من شهر تشرين الأول / أكتوبر المقبل.
وأضاف المصدر الحكومي لـ“هلا أخبار”، أن مجلس الوزراء أقر العام الماضي 2022، تثبيت العمل بالتَّوقيت الصَّيفي طوال العام، وهو ما سيكون عليه العام الحالي.
وأوضح المصدر أن قرار مجلس الوزراء آنذاك، كان يستند إلى دراسة مستفيضة أجرتها الحكومة للوقوف على جدوى تثبيت العمل بالتَّوقيت الصَّيفي، والتي بيَّنت أنَّ استمرار العمل في هذا التَّوقيت يتيح الاستفادة من أطول وقت ممكن من ساعات النَّهار.
ويتيح العمل بنظام التَّوقيت الواحد، ثبات توقيت الدَّولة بالنِّسبة للتَّوقيت العالمي (جرينتش)، وهو ما يترتَّب عليه ثبات مواعيد التَّواصل حول العالم.
يُشار إلى أنَّ نحو (60%) من دول العالم لا تقوم بتغيير توقيتها خلال العام، فيما تعتمد (40%) من الدُّول نظام تغيير التَّوقيت خلال أوقات محدَّدة مع بداية الصَّيف والشِّتاء، مع الإشارة إلى أنَّ بعض هذه الدُّول تتَّجه إلى تثبيت التَّوقيت فيها.



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