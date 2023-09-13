الأردن يرسل طائرة إغاثية إلى ليبيا

الأردن يرسل طائرة إغاثية إلى ليبيا
التاريخ
9/13/2023 2:27:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تنفيذا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، قامت الهيئة الخيرية الهاشمية بتجهيز وتسيير طائرة مساعدات إنسانية واغاثية بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية/ سلاح الجو.
وتحمل الطائرة الأولى مواد اغاثية طارئة مكونة من الخيم والبطانيات والفرشات والطرود الغذائية وتم التنسيق مع الجهات المعنية في ليبيا ليتم ايصالها لكافة المناطق المتأثرة بالإعصار والمناطق التي ضربتها الفيضانات وتوزيعها على مستحقيها من الأسر المنكوبة.
وقال د. حسين الشبلي، أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية:“نعمل في الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين وبالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية على تجهيز وارسال المساعدات الاغاثية بجهود موحدة لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، وبعد المناشدة التي أطلقتها الحكومة الليبية للمجتمع الدولي لمد يد العون وامدادها بمواد الإغاثة اللازمة وذلك لما أصاب البلاد من دمار على أثر الاعصار والفيضان والوقوف بجانب الأشقاء الليبيين في ظل هذه الظروف”.
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