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الالتزام البيئي ينفذ أكثر من 4000 جولةً تفتيش بيئي في 30 يومًا

9/13/2023 2:27:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نفذ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، في شهر آب (أغسطس) الماضي، 4174 جولةً رقابيةً على جميع الأنشطة التنموية ذات الأثر البيئي،
وبلغت نسبة الملتزمين بمعايير واشتراطات البيئة نحو ٧٠، % وأوضح التقرير الشهري للمركز عن ارتفاع الجولات التفتيشية عن شهر يوليو بأكثر من ١٢٠٠ جولة.
وكشفت الجولات الرقابية على أداء المنشآت البيئي للشهر الماضي عن رصد 1086 حالةً عدم التزام في مختلف مناطق المملكة.
وأشار التقرير عن تصدّر التفتيش البيئي على المنشآت بمكة المكرمة بإجمالي 1243 جولةً، تبعتها الرياض بـ 713 جولةً، وحلت ثالثاً ل لمنطقة الشمالية بـ 706 جولةً، فيما قام مفتشي المركز بـ 491 زيارةً للمنطقة الجنوبية وعلى المنشآت في منطقة المدينة المنورة بـ 400 جولةٍ، أما الأقل في عدد الجولات الرقابية فكانت من نصيب منطقة جازان بـ 315 جولةً، والمنطقة الشرقية ب٣٠٦ جولةً رقابة بيئية.
وتضمَّنت الجولات التفتيشية لمركز“الالتزام البيئي”، إلزام المنشآت بالأنظمة والاشتراطات البيئيـة ووضع الخطط التصحيحية اللازمة؛ لوقف المخالفات المؤثرة على البيئة أو تصحيح المخالفات الإدارية لإصدار شروط التصاريح البيئية، صونًا لموارد المملكة الطبيعية وتحقيقاً للتوازن البيئي، مع الحفاظ على معدل النمو الاقتصادي لتلك المنشآت وفقًا للأنظمة والمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة.



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