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الخارجية: جميع الأردنيين في ليبيا والمغرب بخير

9/13/2023 2:27:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير سنان المجالي، الأربعاء، أن الأردنيين الموجودين في عدد من المناطق في الشرق الليبي التي تعرضت للإعصار والفيضانات؛ بخير.
وقال المجالي في تصريح نقلته عنه إذاعة الأمن العام، إن وحدة مركز العمليات في الوزارة تلقت اتصالات حول انقطاع الاتصال بعدد من أبناء الجالية الأردنية الموجودين في المناطق التي تعرضت للإعصار والفيضانات، ما أدى إلى حالة من القلق من قبل ذويهم.
وأضاف أن الوزارة اطمأنت ضمن الوسائل المتاحة على الأسماء والمواطنين الذين تم تزويد الوزارة بهم، حيث تمكنت في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، طمأنة ذويهم في الأردن وجميعهم خير.
وأكد السفير المجالي، أن الجالية الأردنية في المغرب الذي تعرض لزلازل بخير أيضا.




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