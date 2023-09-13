براءة ستيني من هتك عرض وابتزاز طالبتي مدرسة في إربد

برأت محكمة الجنايات الكبرى في إربد ستينيا من جناية هتك العرض وجنحتي الابتزاز وطلب فعل مناف للحياء؛ لعدم قيام الدليل القانوني القاطع بحقه، وفق وكيل المتهم المحامي حاتم بني حمد.

وتتلخص وقائع القضية، وكما جاء في إسناد النيابة العامة، أن المشتكى عليه يعمل سائقا ويقوم بتوصيل المجني عليها (12 عاما) وشقيقتها (8 أعوام)، وقبل 5 سنوات كانت المجني عليها في الصف الأول، وقام المشتكى عليه باصطحابها إلى بيته وأدخلها إلى غرفة لتربية الحيوانات وقام بأعمال منافية للحياة معها وتصويرها بواسطة هاتفه الخلوي، وبعد ذلك أخبرها المشتكى عليه بأنه سيقوم بإرسال صورها إلى صديقتها إذا لم تذهب معه إلى الغرفة نفسها وببراءة الأطفال ذهبت المجني عليها برفقته إلى الغرفة وقام بأعمال منافية، وقد كرر المشتكى عليه أفعاله السابقة عليها 4 مرات في أوقات مختلفة، وقام المشتكى عليه باصطحاب شقيقتها إلى الغرفة ذاتها في منزله وقام بممارسة أعمال لا أخلاقية، وبعد ذلك أخبرت المجني عليها والدتها بما حصل، وعلى إثر ذلك قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.

وتجد المحكمة أن أقوال الطفلتين المأخوذة على سبيل الاستدلال قد جاءت متناقضة في كل مراحلها وغير متجانسة وتخالف المنطق والمجرى الطبيعي للأمور، وبالتالي لا يمكن اعتمادها ويتعين استبعادها.

وقد تبين للمحكمة أن الطفلتين لا تدركان "كنه" القسم القانوني، وقد تم الاستماع لأقوالهما بدون حلف يمين، وعلى سبيل الاستدلال، وبالتالي فإن شهادتهما لا تكفي وحدها للإدانة ما لم تكن مؤيدة ببينة أخرى.