Wednesday, 13 September 2023 11:02 GMT

الأمن العام: السائقون التزموا بقواعد وأولويات المرور بأول يوم من تطبيق قانون السير المعدل

9/13/2023 2:27:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد مندوبا إدارتي السير والدوريات الخارجية أن الرسالة التي تسعى إليها مديرية الأمن العام هي تحقيق السلامة المرورية على الطرق من خلال التزام السائقين بقانون السير والابتعاد عن المخالفات الخطرة.

وأضاف مندوب إدارة السير في حديثه لإذاعة الأمن العام أنه وخلال اليوم الأول لتطبيق قانون السير المعدل والذي دخل حيز التنفيذ يوم أمس الثلاثاء لوحظ التزام السائقين بقواعد وأولويات المرور والابتعاد عن المخالفات الخطرة، ما انعكس إيجاباً على الواقع المروري والذي خلق حالة من الأمن المروري وانسيابية الحركة المرورية.

وأكد ضابط غرفة عمليات إدارة السير انسيابية الحركة المرورية على الطرق الرئيسية والمداخل الرئيسية وأمام المدارس بفضل الخطط المرورية المنفذة من قبل مجموعات السير المنتشرين منذ ساعات الصباح الباكر، مشيراً إلى أن وقوف المركبات في الأماكن المخصصة لها يسهم في انسيابية الحركة المرورية.

من جانبه، أكد ضابط غرفة عمليات الدوريات الخارجية أن جميع الطرق الخارجية تشهد حركة سير نشطة وانسيابية، وتم توزيع الدوريات الميدانية منذ ساعات الصباح الباكر في كافة مناطق الاختصاص، للدلالة والإرشاد وضبط المخالفات الخطرة والمحافظة على انسيابية حركة السير للحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق، ولا عوائق تذكر على الطرق الخارجية خلال الفترة الصباحية.

وأشار إلى أن بعض المناطق كطريق المطار، وبعض المناطق الجنوبية؛ مثل وادي عربة، شهدت خلال الفترة الصباحية أجواء مغبرة ولم يكن لها أي تأثير على مدى الرؤية الأفقية، مؤكداً أن الدوريات على جاهزية تامة للتعامل مع أي ملحوظة تتعلق بالأجواء كالغبار والرياح.

ولفت إلى أنه تم ضبط عدد من المخالفات على الطرق الخارجية خلال الـ24 ساعة الماضية؛ أبرزها المسير بعكس اتجاه السير، ومخالفات لوحات الأرقام، داعيا السائقين إلى الالتزام بقواعد وأولويات المرور والابتعاد عن المخالفات الخطرة للمحافظة على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

وأضاف أنه تم تقديم العديد من المساعدات لمحتاجيها على الطرق الخارجية أبرزها تقديم المساعدة لسائق مركبة شحن على طريق الموقر باتجاه الأزرق أمام محطة الحرانة الأمنية كان يعاني من آلام وبحاجة إلى إسعاف طبي، وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة له من قبل كوادر الدفاع المدني المتواجدين في المحطة والاطمئنان على حالته وتابع مسيره، كذلك تم تقديم العديد من المساعدات للمركبات المعطلة

ودعا السائقين إلى ضرورة إبعاد المركبة المعطلة أو المتوقفة عن الطريق العام ووضع إشارة تحذيرية، لتنبيه السائقين على الطريق لمسافة كافية.



MENAFN13092023000072011014ID1107062442

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث