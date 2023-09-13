إطلاق مسابقة للطلبة الوافدين الدارسين في الأردن (تفاصيل)

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إطلاق مسابقة للطلبة الوافدين الدارسين في الأردن تحت عنوان "مسابقة أفضل فيديو ترويجي عن الأردن".



وتاليا تفاصيل المسابقة:



- يشترط لمن يرغب بالمشاركة في هذه المسابقة أن يكون الطالب/ الطالبة غير أردني (طالب وافد) وملتحقاً للدراسة في إحدى مؤسسات التعليم العالي في الأردن بغض النظر عن التخصص أو البرنامج أو الدرجة.



- أن يتضمن الفيديو المحور التعليمي بشكل رئيسي إضافةً إلى أي محور من المحاور التالية: (اجتماعي، سياحي، ثقافي)، وأن لا تقل مدة الفيديو عن دقيقة ولا تزيد على دقيقتين.



- يجوز التقدم بشكل فردي أو مجموعة لا تزيد على خمسة طلاب، شريطة أن لا يكون المتسابق قد شارك في هذا العمل بأي مسابقة وحصل على أي جائزة مادية أو معنوية.



- يحق للمشترك حرية اختيار طريقة عرض الفيديو سواءً بالكلام، أو الموسيقى، أو صامت، أو إضافة جمل مكتوبة تعبر عن مضمون الفيديو، كما يحق له حرية اختيار لغة الفيديو بحيث تكون اللغة العربية، أو اللغة الأم للطالب/ الطالبة.



- إذا كانت الأداة المستخدمة هي الهاتف النقال يشترط أن يكون التصوير بشكل عرضي، مع ضرورة احترام حقوق الطبع والنشر المقروء والمسموع والمكتوب.



- إعطاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حقوق النشر للفيديوهات المُشاركة في المسابقة.



- على جميع الطلبة الراغبين بالمشاركة في المسابقة إرسال الفيديو الذي تم إعداده مع اسم الطالب الرباعي، وجامعته، وتخصصه، والدرجة الجامعية، مع ضرورة إرفاق صورة عن جواز سفره، وذلك برسالة واتساب على الرقم الخاص بوحدة شؤون الطلبة الوافدين (0781111185)، وذلك في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الخميس الموافق 16-11-2023.



- تتكون لجنة التحكيم من متخصصين وذوي خبرة في هذا المجال من أساتذة الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة ومتخصصين من قناة رؤيا، وقناة عمان تي في.



- يخصص للطالب الفائز بالمركز الأول جائزة مالية بقيمة (2000) ألفي دينار أردني، ويخصص للطالب الفائز بالمركز الثاني جائزة مالية بقيمة (1500) ألف وخمسمائة دينار أردني، كما يخصص للطالب الفائز بالمركز الثالث جائزة مالية بقيمة (1000) ألف دينار أردني.



