الملك يعزي هاتفيا رئيس المجلس الرئاسي الليبي بضحايا الفيضانات
التاريخ
9/13/2023 2:26:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبر جلالة الملك عبدالله الثاني عن تعازيه لأخيه الدكتور محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بضحايا الإعصار والفيضانات التي ضربت عددا من المناطق في الشرق الليبي أخيرا، خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء.
وجدد جلالته التأكيد على وقوف الأردن إلى جانب ليبيا الشقيقة وشعبها العزيز بهذا المصاب الأليم، معربا عن تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.
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