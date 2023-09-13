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مجلس الوزراء يقر نظاما معدلا لنظام التأمين الصحي المدني

9/13/2023 2:26:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة نظاماً معدِّلاً لنظام التَّأمين الصحِّي المدني لسنة 2023م.
ويهدف النِّظام المعدِّل إلى توسيع قاعدة المشمولين بالتَّأمين الصحِّي المدني، من خلال إدخال فئات جديدةللانتفاع منه، مقابل دفع اشتراكات محدَّدة لصندوق التَّأمين الصحِّي؛ بما يحقِّق العدالة والمساواة بين فئات المنتفعين.
كما يتضمَّن النِّظام زيادة المدَّة القانونيَّة المحدَّدة لإعادة بطاقة المنتفع السَّارية المفعول عند الوفاة، أو زوال سبب استحقاق الانتفاع، وكذلك السَّماح بإعادة مبالغ أجور المعالجة التي يتمُّ استيفاؤها بشكل خاطئ وفقاً لأحكام النِّظام المالي لصندوق التَّأمين الصحِّي المدني، واعتبار أموال الصَّندوق أموالاً عامَّة.
كما أقرَّ مجلس الوزراء نظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية لسنة 2023م.
ويأتي النِّظام لغايات تنظيم ممارسة مهنة المعالجة الحكميَّة، وذلك من خلال تحديد شروط الحصول على ترخيص ممارستها، وتحديد الفئات التي يجوز لها أن تتقدَّم بطلب ترخيص مركز المعالجة الحكميَّة، وتحديد شروط ترخيص المركز، والإجراءات المتعلِّقة بالحصول على التَّرخيص.
ويتمُّ بموجب النِّظام، تشكَّيل لجنة ترخيص مركز المعالجة الحكميَّة، وتحديد مهامها، وبيان مهام مدير المركز، والأعمال التي يُحظر على المعالج الحكمي القيام بها، وتحديد البدلات التي يتمُّ استيفاؤها عن إصدار رخصة المعالج الحكمي أو رخصة مركز المعالجة الحكميَّة.
وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام حماية الحدث العامل، خلافاً للتَّشريعات النَّافذة لسنة 2023م، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول؛ وذلك لغايات تعزيز البيئة التَّشريعيَّة لضمان أكبر قدر من الحماية للأطفال العاملين.
كما وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام التَّنظيم الإداري لوكالة الأنباء الأردنيَّة (بترا) لسنة 2023م؛ وذلك بهدف مواكبة التطوُّرات في مجال الإعلام الرَّقمي، وتعزيز التوجُّه نحو الصَّحافة التخصُصيَّة وتحديداً الاقتصاديَّة، بالإضافة إلى توفير مرجعيَّة قانونيَّة تضمن دقَّة الإجراءات، وتحقيق مبدأ الاستثمار الأمثل للموارد البشريَّة، من خلال إعادة توزيع الكوادر بين الوحدات التَّنظيميَّة المقترحة، وإعادة توزيع عبء العمل وتجويده.
وسيتمُّ بموجب مشروع النِّظام تعديل مسمَّيات وحدات إداريَّة قائمة، واستحداث أخرى متخصِّصة، وإعادة تنظيم ارتباطاتها الوظيفيَّة بما يضمن حُسن سير العمل وأداء المهام المطلوبة على أكمل وجه.
على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على خطَّة إصدار الطَّوابع البريديَّة لعام 2024م، والسَّير في إجراءات إصدارها حسب الأصول.



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