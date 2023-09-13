نظام لحماية الحدث العامل
التاريخ
9/13/2023 2:26:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب
الموجبة لمشروع نظام حماية الحدث العامل، خلافاً للتَّشريعات النَّافذة لسنة
2023م، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إصداره
حسب الأصول؛ وذلك لغايات تعزيز البيئة التَّشريعيَّة لضمان أكبر قدر من الحماية
للأطفال العاملين.
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