أولى طائرات الإغاثة الأردنية تقلع إلى ليبيا

أولى طائرات الإغاثة الأردنية تقلع إلى ليبيا
التاريخ
9/13/2023 2:26:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تنفيذاً للتوجيهات
الملكية السامية بمساعدة الأشقاء المتضررين من الفيضانات في دولة ليبيا الشقيقة،
أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، تسيير المملكة الأردنية الهاشمية أولى
طائرات الإغاثة التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، اليوم الأربعاء، إلى ليبيا،
وبجهد وتنسيق مشترك بين الوزارة والقوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي، والهيئة
الخيرية الأردنية الهاشمية، حملت على متنها ١١ طناً من المساعدات الإغاثية
للمتضررين.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان
المجالي وقوف المملكة إلى جانب الأشقاء في ليبيا لتجاوز هذه المحنة، واستمرارها في
تقديم العون والمساعدة التي يحتاجونها، انطلاقاً من الواجب الأخوي والإنساني تجاه
الأشقاء العرب.
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