Wednesday, 13 September 2023 11:01 GMT

أولى طائرات الإغاثة الأردنية تقلع إلى ليبيا

9/13/2023 2:26:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بمساعدة الأشقاء المتضررين من الفيضانات في دولة ليبيا الشقيقة، أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، تسيير المملكة الأردنية الهاشمية أولى طائرات الإغاثة التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، اليوم الأربعاء، إلى ليبيا، وبجهد وتنسيق مشترك بين الوزارة والقوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي، والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حملت على متنها ١١ طناً من المساعدات الإغاثية للمتضررين.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي وقوف المملكة إلى جانب الأشقاء في ليبيا لتجاوز هذه المحنة، واستمرارها في تقديم العون والمساعدة التي يحتاجونها، انطلاقاً من الواجب الأخوي والإنساني تجاه الأشقاء العرب.



MENAFN13092023000072011014ID1107062432

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث