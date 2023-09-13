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إربد.. سنة حبس لسيدة سخرت طفلها بأعمال التسول

9/13/2023 2:26:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قضت محكمة صلح جزاء إربد بحبس سيدة مدة سنة بعد إدانتها بجرم تسخير الغير لارتكاب أعمال التسول.

وضبط طفل السيدة يقوم بأعمال التسول في مدينة اربد.

وأيدت محكمة بداية جزاء إربد قرار الحكم الذي اعترضت عليه السيدة التي تواجه الحبس لمدة سنة مع الرسوم مع مصادرة المبلغ المضبوط مع الطفل وهو (19.30) دينار.

وتلخصت وقائع القضية كما قنعت بها المحكمة أنه واثناء قيام لجنة مكافحة التسول بالوظيفة الرسمية تم ضبط المشتكي عليها تقوم بتسخير طفلها للقيام باعمال التسول وضبط بحوزتها مبلغ مالي وقدره (19.30) دينار وتم تنظيم ضبط بحقها , وجرت الملاحقة.

وحسب قرار الحكم فأنه بتطبيق القانون على الافعال السالفة الذكر، وجدت المحكمة بأن ما اقترفته المشتكى عليها المستأنفة من افعال والمتمثله بقيامها بتسخير طفلها لإرتكاب فعل التسول , وبالتالي فإن فعلها هذا يشكل كافة اركان وعناصر جرم تسخير الغير لإرتكاب اعمال التسول خلافاً لأحكام المادة (389/3) من قانون العقوبات.



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