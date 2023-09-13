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منحة من مؤسسة القدومي في معهد الدوحة للدراسات العليا لطلاب فلسطين

9/13/2023 2:26:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




وقّع معهد الدوحة للدراسات العليا ومؤسسة القدومي اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لإطلاق "منحة شفيق الغبرا للعلوم السياسية" تكريماً وتخليداً لذكرى الباحث والأكاديمي الراحل الذي كرّس حياته للدفاع عن القضايا الوطنية العربية. وقد اختارت المؤسسة معهد الدوحة بسبب علاقة الراحل بالمعهد والمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. وتغطي المنحة الدراسة للماجستير بالمعهد في العلوم السياسية والتخصصات ذات العلاقة، وذلك ابتداءً من العام الأكاديمي 2024/2025.
وبحضور عدد من المسؤولين من المؤسستين، وقع المذكرة كلاً من الدكتور عبد الوهاب الأفندي، رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا ونائب الرئيس للشؤون الأكاديمية، والدكتور نبيل هاني القدومي، رئيس مؤسسة القدومي.
تتضمن مذكرة التفاهم التي وقعت في مقر المعهد، تقديم مؤسسة القدومي منحة دراسية واحدة كل عام لأحد المتقدمين للدراسة في معهد الدوحة، على أن يكون المتقدم من المواطنين الفلسطينيين المقيمين في فلسطين، والمقبولين للدراسة في برامج الماجستير النظامية التي يقدمها المعهد. ويشترط أن تكون الدراسة في برنامج العلوم السياسية أو أحد التخصصات ذات العلاقة مثل برنامج دراسات النزاع والعمل الإنساني، وبرنامج حقوق الإنسان.
يشار إلى أن معهد الدوحة للدراسات العليا هو مؤسسة تعليمية للدراسات العليا مقرها قطر/الدوحة، ويقدم المعهد برامج الماجستير والدكتوراه في كليتين: كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، وكلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة. ومؤسسة القدومي هي مؤسسة غير ربحية مسجلة في الأردن وتعمل في فلسطين وتأسست في العام 2000 بهدف الاستثمار في الشباب الفلسطيني من خلال توفير فرص تعليمية تساعدهم في بناء كفاءتهم وتعزيز مهاراتهم للانخراط في سوق العمل والمساهمة في بناء مجتمعهم.



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