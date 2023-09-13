Wednesday, 13 September 2023 11:01 GMT

الباص السريع يدهس شابا قرب نفق الصحافة

9/13/2023 2:26:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تعرض شاب للدهس من قبل الباص السريع مساء اليوم الأربعاء، قرب نفق الصحافة في شارع الملكة رانيا العبدالله، حيث تم إسعافه إلى المستشفى، وحالته العامة متوسطة.

ووفق قانون السير المعدل 2023، "سيحمل المشاة مسؤولية التزامهم بممرات المشاة والجسور المخصصة لقطع الشوارع".

وبنص القانون ايضا "لن تتم ملاحقة السائق جزائيا إذا كان فعل المتضرر (الذي يعبر الطريق) هو السبب الرئيس لوقوع أي حادث".



MENAFN13092023000072011014ID1107062429

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث