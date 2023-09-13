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الأمن يجدد تحذيراته من الطقس

9/13/2023 2:26:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



جددت مديرية الأمن العام تحذيرها مع بدايات تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي وتساقط الأمطار من خطر الإنزلاق أثناء القيادة لا سيما في مناطق البادية، وعموم الطرق الخارجية.



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