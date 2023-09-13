الأمن يجدد تحذيراته من الطقس

الأمن يجدد تحذيراته من الطقس
التاريخ
9/13/2023 2:26:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
جددت مديرية الأمن العام تحذيرها مع بدايات تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي وتساقط الأمطار من خطر الإنزلاق أثناء القيادة لا سيما في مناطق البادية، وعموم الطرق الخارجية.
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