التحقيق بوفاة ستيني شنقا في الشونة الشمالية
التاريخ
9/13/2023 2:26:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تحقق الأجهزة الأمنية بمديرية شرطة غرب اربد، بحادثة العثور على جثة شخص ستيني، وجد مشنوقاً اليوم الأربعاء، داخل منزله ببلدة الشونة الشمالية في لواء الأغوار الشمالية.
وقال مصدر امني، إن بلاغاً ورد لمركز أمن الشونة الشمالية بوفاة ستيني بعد إسعافه الى مستشفى معاذ بن جبل الحكومي نتيجة حادثة شنق بواسطة رباط داخل منزله.
وبين أنه جرى تحويل الجثة الى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال، والتحقيق جارٍ بملابسات الحادثة.-(بترا)
MENAFN13092023000072011014ID1107062425
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.