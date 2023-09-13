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التحقيق بوفاة ستيني شنقا في الشونة الشمالية

9/13/2023 2:26:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تحقق الأجهزة الأمنية بمديرية شرطة غرب اربد، بحادثة العثور على جثة شخص ستيني، وجد مشنوقاً اليوم الأربعاء، داخل منزله ببلدة الشونة الشمالية في لواء الأغوار الشمالية.
وقال مصدر امني، إن بلاغاً ورد لمركز أمن الشونة الشمالية بوفاة ستيني بعد إسعافه الى مستشفى معاذ بن جبل الحكومي نتيجة حادثة شنق بواسطة رباط داخل منزله.
وبين أنه جرى تحويل الجثة الى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال، والتحقيق جارٍ بملابسات الحادثة.-(بترا)



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