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في العراق .. مؤذن مسجد يغتصب طفلين والحكم عليه بالمؤبد

9/13/2023 2:26:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حكمت محكمة جنايات الأنبار غربي العراق اليوم بالمؤبد مدى الحياة مرتين على "مؤذن جامع لارتكابه جريمة الاغتصاب بحق طفلين مشتركين، بدار لتحفيظ القرآن"، وفق ما نقلت "سكاي نيوز" عن وسائل الإعلام العراقية.

ونشرت مصادر إعلامية محلية وثيقة صادرة من مجلس القضاء الأعلى، جاء فيه أنها قد "تشكلت محكمة جنايات الأنبار الهيئة الأولى بتاريخ 12/9 برئاسة القاضي غانم مجيد خلف وعضوية القاضيين طلال محمد عبد المجيد وسعد محمود عبيد المأذونين بالقضاء باسم الشعب، وأصدرت قرارها التالي:

1- حكمت المحكمة على المجرم حكمت رجب عبدالله محمد العاني بالسجن مدى الحياة وفقا لأحكام المادة 393/ 1و2 / أوج من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1999 المعدلة بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 31 لسنة 2003 القسم 3 ف 1 منه وذلك عن جريمة اللواط بالمجنى عليه الطفل عبدالله يحيى عادل.

2- حكمت المحكمة على المجرم حكمت رجب عبدالله محمد العاني بالسجن مدى الحياة وفقا لأحكام المادة 393/ 1و2/ أوج من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1999 المعدلة بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 31 لسنـة 2003 القسم 3 ف 1 منه وذلك عن جريمة اللواط بالمجنى عليه الطفل أكرم عادل غضى.

3- تنفيذ إحدى العقوبتين أعلاه يحول دون تنفيذ العقوبة الأخرى.

4- أفهمت المحكمة المحكوم عليه أعلاه بأن إضبارة الدعوى سترسل إلى محكمة التمييز الاتحادية لإجراء التدقيقات التمييزية عليها خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم، وبإمكانه الطعن تمييزا أمام المحكمة المذكورة خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لإصدار الحكم وفقا لأحكام المادة 224/ د الأصولية.


5- الاحتفاظ للمدعين بالحق الشخصي بحق المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب القرار الدرجات القطعية". -وكالات

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