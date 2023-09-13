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فولر يرفض تولي تدريب ألمانيا بشكل دائم رغم الفوز على فرنسا

9/13/2023 2:26:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - أكد توماس مولر مهاجم منتخب ألمانيا، أن "المانشافت" أمامه طريق طويل، وذلك بعد الفوز على فرنسا وديا بنتيجة 2-1 أول من أمس، منهيا بذلك سلسلة نتائجه السلبية في عهد المدرب السابق هانز فليك.
وأبرزت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا" تصريحات مولر، الذي قال: "كان من الواضح بالنسبة لنا أننا مضطرون لبذل قصارى جهودنا وتحسين طريقتنا في العمل، والمعاناة بشدة".
وأضاف، "لم يكن سهلا علينا تحمل تلك السلسلة السلبية، والتي نتحمل مسؤوليتها أيضا".
ويدين مولر بالفضل للطاقم الفني المؤقت بقيادة رودي فولر، الذي تولى المهمة بعد إقالة هانز فليك، لحين التعاقد مع مدرب جديد.
وأتم المهاجم المخضرم حديثه قائلا "ما يزال لدينا طريق طويل لنقطعه، لكن الفوز كان بمثابة انطلاقة عاطفية".
ويبدو أن فولر هو الخيار المفضل للجماهير للاستمرار في تدريب المنتخب الألماني، ولكن فولر أكد أن قيادة المنتخب الألماني أمام نظيره الفرنسي كان استثناء وأنه سيواصل تقديم المساعدة لإيجاد مدرب جديد.
كانت هتافات "رودي، رودي" في ملعب دورتموند دليلا واضحا على شعبيته الطاغية، كما أنه وضع خطة المباراة بشكل صحيح برفقة هانيس فولف وساندرو فاجنر ليساعدوا الفريق في تحقيق أول فوز بعد خمس مباريات من دون تحقيق أي انتصار".
وعاد فولر، الفائز بكأس العالم كلاعب في العام 1990 والذي حصد المركز الثاني كمدرب مع المنتخب الألماني في مونديال 2002، لقيادة الفريق عقب إقالة هانز فليك يوم الأحد الماضي.
ولكنه أوضح أنه لن يواصل العمل كمدير فني حتى بطولة كأس أمم أوروبا التي تقام العام المقبل، أو حتى بعدها، وقال: "كان الأمر مرهقا للغاية. الأيام الأخيرة كانت مرهقة. الأمر لا يتعلق بمباراة واحدة، يمكنني التعامل معها. الحزمة بأكملها كانت مرهقة للغاية".
وما تمكن فولر من تحقيقه هو منح الفريق الاستقرار الدفاعي الذي كان يحتاجه، والذي سيظهر للمدرب الجديد المراكز التي يجب الاعتناء بها في المستقبل.
وقال الحارس مارك أندريه تير شتيجن: "أردنا بنيانا سهلا نسبيا".
وساعد الهدف المبكر الذي أحرزه توماس مولر في تهدئة أعصاب الألمان، ثم جاء الهدف الثاني الذي أحرزه ليروي ساني في وقت متأخر ليريح الأعصاب، قبل أن يسجل أنتوان جريزمان هدف تقليص الفارق للمنتخب الفرنسي قبل نهاية المباراة.
وقال فولر :"لعبنا كرة قدم جيدة للغاية في النصف الساعة الأولى. ثم أصبحت المباراة مثيرة. ولكننا قاتلنا. الامر لم يكن يتعلق بالنتيجة بقدر ما كان يتعلق بالطريقة".
وذكرت مجلة "كيكر" الألمانية أمس، أن الفوز لم يكن بمثابة تحول كامل للمنتخب، ولكن المباراة أظهرت أن الفريق لديه القدرة على الصمود وأنه يمكن أن يقدم الكثير عكس ما أظهره سابقا.
وسيواصل فولر مناقشاته مع بيرند نيوندورف رئيس الاتحاد الألماني وهانز يواخيم فاتسكه، رئيس المجلس الإشرافي لرابطة الدوري الألماني، عمن سيصبح المدير الفني الجديد.
وقال: "إن السيناريو المثالي هو تولي مدرب جديد قيادة الفريق في المباراتين الوديتين أمام الولايات المتحدة والمكسيك المقرر إقامتهما الشهر المقبل".
وقال فولر: "من غير المنطقي مناقشة اسمي. من المهم أن يتحدث المدير الفني للمنتخب الوطني اللغة الألمانية. هذه أساسيات. ويجب أن يكون مدربا كبيرا".
وتردد اسم جوليان ناجلسمان، مدرب بايرن ميونيخ السابق، لتدريب المنتخب، وقال ساني لاعب بايرن: "إنه سيرحب بالعودة للعمل معه، وأضاف: "بالتأكيد جوليان مدرب جيد، وشخص جيد أيضا. دعونا نرى ما سيحدث. دعونا نرى ما إذا كان متحمسا أم لا. بالطبع سيكون من الرائع رؤيته مرة أخرى والعمل معه".
في الجهة المقابلة، فسر ديديه ديشان، مدرب منتخب فرنسا، سبب غياب كيليان مبابي، قائد "الديوك" عن المباراة الودية ضد ألمانيا.
وصرح ديشان عقب اللقاء لقناة "ليكيب": "كيليان يعاني من مشكلة في أحد أوتار الركبة، حيث اشتكى من آلام بعد التدريب".
وأضاف مدرب الديوك "الأمر ليس خطيرًا، لكن المشكلة تزعجه، ولها مخاطر أيضًا".
وختم ديشان تصريحاته في هذا الشأن: "لذا فضلنا عدم إشراك مبابي، ليعود بشكل أفضل بعد زوال الآلام".
وتنتظر مبابي مواجهتين مهمتين مع فريقه سان جيرمان ضد نيس، يوم الجمعة في الدوري الفرنسي ثم دورتموند بعدها بأربعة أيام في دوري
أبطال أوروبا. -(وكالات)



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